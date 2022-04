Dos años después, ya es oficial. A partir de este miércoles, con la publicación de la medida en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la mascarilla dejan de ser obligatoria en interiores, con algunas excepciones. La buena cobertura vacunal de España y la favorable situación epidemiológica ha permitido que nos podamos despedir de las mascarillas.

El real decreto publicado en el BOE establece los ámbitos donde la mascarilla continuará siendo obligatoria. No obstante, se recomienda su uso para todas las personas con una mayor vulnerabilidad ante el virus como personas mayores, inmunodeprimidos o embarazadas cuando se tenga un contacto prolongado con personas a una distancia menor de 1,5 metros.

¿Dónde se obligará?

No todos podremos dejar atrás la mascarilla definitivamente. El cubrebocas continuará siendo obligatorio en aquellos espacios en los que puede haber personas vulnerables. Es por esta razón que en los hospitales, farmacias y residencias de mayores seguirán siendo obligatorias para los trabajadores y visitantes para evitar contagiar y ser contagiados, ya que se consideran lugares con una alta probabilidad de transmisión del virus.

En los medios de transporte seguirá siendo obligatoria al considerar que los espacios son pequeños y no se puede respetar la distancia de seguridad interpersonal. Por ello, se mantiene la obligatoriedad en el avión, en el tren, en autobuses, taxis y en los espacios cerrados de buques y barcos, cuando no se pueda mantener la distancia requerida de 1,5 metros. No obstante, dejará de ser obligatoria en los andenes y estaciones.

En el entorno laboral, con carácter general, no será obligatorio el uso de la mascarillas. No obstante, los responsables en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con la correspondiente evaluación de riesgos del puesto de trabajo, podrán valorar la necesidad de volver a implementar las mascarillas en el lugar de trabajo o en determinados espacios de los centros de trabajo.

También se recomienda un uso responsable de la mascarilla en espacios cerrados de uso público, en eventos multitudinarios como conciertos o partidos de fútbol o baloncesto, y en el entorno familiar y en reuniones privadas, en función de la vulnerabilidad de las personas. En el caso de los cines, teatros y otros eventos culturales, la mascarilla también deja de ser obligatoria, aunque si recomendable por parte del Gobierno.