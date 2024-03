Fracasan las negociaciones entre PP y Cs y Adrián Vázquez renuncia como secretario general

Las negociaciones que el PP y Cs estaban manteniendo para concurrir a las elecciones catalanas y europeas en coalición han fracasado. La consecuencia directa de la frustración de las conversaciones entre ambas formaciones políticas ha sido la dimisión del secretario general de la formación naranja, Adrián Vázquez, firme defensor de la propuesta.

Ambas formaciones han lamentado en un comunicado conjunto la «imposibilidad» de haber alcanzado un «acuerdo satisfactorio para todas las partes, a pesar de la honesta voluntad compartida de alcanzar un entendimiento». A la vez, han atribuido esta decisión al «contexto político y la deriva de la mayoría parlamentaria que da apoyo al Gobierno» y que requiere «medidas excepcionales».

«Las tensiones internas así como el ruido externo que estas han producido han hecho imposible poder alcanzar una solución común que pudiera dar acomodo a la voluntad de ambas partes», han insistido en alusión a estas fuerzas parlamentarias.

Choque entre la dirección y el partido en Cataluña

La formación naranja, inmersa en un choque abierto entre la dirección y la formación en Cataluña, había de tomar la decisión en el marco de la reunión de su Comité Nacional, que estaba prevista para las 18.00 h. En los últimos meses, Vázquez había estado negociando con la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, su integración de cara a las elecciones europeas, que se celebrarán entre el 6 y el 9 de junio.

Sin embargo, el adelanto electoral convocado por el presidente de Cataluña, Pere Aragonès, tras no cosechar los apoyos necesarios para aprobar los presupuestos pilló por sorpresa a Ciudadanos, que buscaron rápidamente un pacto en el territorio, a pesar de no contar con el visto bueno del líder de la formación naranja en la comunidad autónoma, Carlos Carrizosa.

Mientras que Vázquez ha expresado públicamente en los últimos días su apuesta por conformar un frente común por los populares para frenar el deterioro institucional y democrático sin importar «las siglas», Carrizosa ha dejado bien claro que el rechazo a la integración por parte de la formación en Cataluña es «unánime».

«¿Una integración qué significa? ¿Me van a llevar atado y amordazado a unas lista del PP para que me integre, o a algún compañero que no quiera? Aquí no queremos la integración ¿Nos van a llevar atados y amordazados?», se ha preguntado para después considerar que adherirse a la candidatura del PP sería «dejarse matar».

Cabe recordar que en las últimas elecciones autonómicas y locales el partido prácticamente desapareció del mapa y solo logró mantener el poder en los dos territorios donde estaban negociando para integrarse con el PP: en Cataluña, donde cuentan con seis diputados, y en la Eurocámara, donde dispone de siete parlamentarios.

Teniendo en cuenta el panorama, la formación naranja se decantó por no presentarse a las últimas elecciones generales, aunque entonces decidió no disolverse y darse margen para iniciar un proceso de rearme orgánico e intelectual, según trasladó entonces el partido político.