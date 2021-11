Garamendi carga contra el Gobierno y su propuesta de subir las cotizaciones

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha cargado este martes contra la nueva propuesta del Gobierno de aumentar las cotizaciones que pagan empresas y trabajadores desde 2023 durante 10 años para hacer frente al mayor gasto de las pensiones.

“Nosotros no tenemos derecho de veto de nada, pero tenemos el derecho a decir que no nos convence“, ha subrayado Garamendi. Además, el presidente de la CEOE ha criticado que este planteamiento por parte del Ministerio de Seguridad Social, dirigido por José Luis Escrivá, se haya presentado “de golpe”, con el objetivo de tener su aprobación en 10 días. “Queremos los datos y el mapa concreto”, ha enfatizado.

Este lunes, se celebró la última reunión de la reforma de pensiones en la que ha realizado pequeñas variaciones sobre su propuesta inicial de la semana pasada sobre el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), según confirmaron a Economía Digital en fuentes del diálogo social y del departamento de Escrivá.

En concreto, se ha planteado una cotización adicional de 0,6% durante 10 años, incorporando una distribución de cuota nueva rechazada tanto por los sindicatos como por los empresarios, al recoger que 0,4 puntos de dicho aumento los asuma la empresa y el otro 0,2 restante los trabajadores.

El ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá. Foto de Archivo.

Para Garamendi “no es el momento más adecuado” y ha resaltado que las cotizaciones sociales en España “son un 30% más caras” que en Europa, a lo que se suma lo que ha calificado como “la tormenta perfecta”, ante la subida de precios de la energía o los problemas en la cadena de suministros. “Para las pymes y los autónomos puede ser un mazazo“, ha asegurado.

Por otro lado, Antonio Garamendi ha destacado la falta de comunicación y transparencia del Ejecutivo con la CEOE y ha reconocido que la organización empresarial sabe más sobre este asunto por los medios de comunicación que por parte del Gobierno.

“No sabemos” más porque “nos han dado una hoja y media”. El presidente de la CEOE se quejado de que “para llegar a un acuerdo no me pueden dar un papel, en una semana pretender que digamos que sí y no saber todo el recorrido”, al mismo tiempo que ha reclamado “el mismo tiempo o más” para estudiar “el papel que el Ministerio lleva meses trabajando”.