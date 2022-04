Garzón no ve «legítimo» ni «tolerable» espiar a políticos

El titular de Consumo, Alberto Garzón, ha calificado de «muy grave» la posibilidad de que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) haya espiado políticos independentistas, en referencia al supuesto espionaje a más de 60 dirigentes independentistas a través de sus dispositivos móviles mediante el sistema Pegasus.

El ministro ha expresado que no ve «tolerable» ni «legítimo» que estas escuchas se hubieran realizado incluso aunque contaran con autorización judicial. Además, ha subrayado que el presunto espionaje «cuestiona los fundamentos de la democracia», y por ello, ha remarcado que «tiene que aclararse y resolverse».

Garzón se ha mostrado a favor de las demandas de transparencia de los partidos afectados y también ha confiado en que esto no afecte a la votación que esté jueves tendrá lugar en el Congreso de los Diputados para aprobar el decreto con las medidas económicas para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania.

Para que la medida prospere, el Ejecutivo deberá conservar el voto de sus socios de investidura, ERC y Bildu. Sin embargo, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ya advirtió que aunque es consciente de que puede ser «lesivo» para su formación entorpecer la agenda legislativa de PSOE y Podemos, no descartaba quitarles su apoyo. «Es el único idioma que entienden, desgraciadamente», justificó.

Por ello, Garzón ha destacado que espera que el «sentido común y la razón» se abran paso a pesar del momento de «tensión» y desconfianza en el Gobierno que viven los partidos independentistas, habituales socios parlamentarios del Gobierno de coalición.

La legislatura está en juego

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a ERC que no rompan lazos. «Le pediría que reconstruyéramos esa confianza y construyéramos lo que ha hecho posible el recuentro con la sociedad catalana, que es el diálogo», ha rogado durante la sesión de control al portavoz de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián. También ha pedido mantener el diálogo con el Govern después de que este martes el Ejecutivo catalán decidiera reducir la relación al «mínimo» y presentar acciones legales.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón. EFE/ Raúl Caro./Archivo

En esta línea, ha recordado que el Ejecutivo ha entregado los secretos de Estado a ERC al solicitar una rebaja en las mayorías para constituir la comisión parlamentaria de gastos reservados y secretos oficiales. «Se han desbloqueado los secretos de Estado para compartirlos con todos los grupos de la Cámara», ha subrayado. Por este motivo, ha asegurado que «existe máxima transparencia y máxima voluntad de esclarecer los hechos».

Si bien Rufián ha asegurado que «por supuesto que el Estado espía y espiará», ha destacado que la pregunta no es si se espía, sino «si esta vez ustedes lo ordenaron, y si lo ordenaron es terriblemente grave, y si no, es aún más terriblemente grave porque significa que ustedes no han limpiado sus cloacas».