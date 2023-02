Hartazgo de los vecinos con Almeida por el destrozo en el parque de Madrid Río

José Luis Martínez Almeida se está ganando el rechazo de los vecinos de Madrid Río a menos de cuatro meses de las elecciones del 28 de mayo. «¿No tenían otro sitio donde hacer la estación que tienen que joder el parque?». Esta fue la reacción de un residente del barrio este lunes cuando realizaba su paseo matutino por el jardín de Arganzuela. Unas vallas colocadas alrededor del Barco Pirata desataron la alarma en el vecindario a finales de la semana pasada. Poco después, los temores se confirmaron: el Ayuntamiento de Madrid ha decidido cambiar, sin previo aviso, la ubicación de la futura parada de la línea 11 del metro, que está en ampliación.

Ya no estará en la calzada, en el entorno del paseo Yeserías y el de Santa María de la Cabeza, sino en mitad del parque, por lo que los vecinos se han rebelado. El tráfico está a salvo, pero las zonas verdes, el talón de Aquiles de Almeida, no. Las consecuencias de la modificación de este proyecto -además de las molestias que supone para familias y niños ya que el recinto está cortado por la obra- son, sobre todo, medioambientales. El consistorio madrileño talará hasta 1.150 árboles entre los parques de Comillas y Madrid Río.

Los vecinos de Madrid Río se movilizan para parar la obra de la estación de metro en medio del parque./ Más Madrid

«La gente está bastante indignada», asegura a Economía Digital Miguel Fernández, miembro del AMPA del colegio Tomás Bretón, que colabora con la Asociación de Vecinos del Pasillo Verde Imperial. «De buenas a primeras arrasan con todo. Y el único motivo que tienen es no molestar a los coches», lamenta. Los habitantes de la zona no quisieron quedarse de brazos cruzados y este domingo por la tarde se reunieron unas 50 personas en el parque para colgar carteles en contra de la obra y a favor de mantener intacto el corazón verde del barrio. Una acción que no sirvió de mucho: este lunes a primera hora ya se habían retirado. Sin embargo, por la tarde se manifestaron al grito de «este árbol lo defiendo».

Más Madrid acusa a Almeida de incumplir la ley

La mayoría de los árboles que se van a talar son ejemplares de gran porte de hasta 35 especies distintas: pinos piñoneros, plátanos de sombra, almeces, moreras… Y, de los más de mil ejemplares que el Ayuntamiento van a liquidar entre Madrid Río y Comillas, solo se trasplantarán 300, según ha denunciado Más Madrid. «Son plataneros que tienen mas de 40 años de vida, magnolios, pinos. Incluso en Madrid Río hay una especie de arbustiva, como es el tejo, que es una especie protegida, por lo que tenemos dudas legales», apunta el concejal José Luis Nieto, que ya llevó este asunto a la Comisión de Medio Ambiente del pasado diciembre.

«Parece que el Ayuntamiento está en una guerra abierta contra los árboles y contra las zonas verdes» Edu Rubiño (Más Madrid)

El parque de Arganzuela está protegido por el PGOU y, a pesar de que desde el consistorio se negara que hubiera árboles protegidos, «sí que los hay», insisten los de Rita Maestre, según queda reflejado en la ficha de arbolado del propio Ayuntamiento con la vegetación arbustiva relevante, en la que figura el tejo. «Es un destrozo», critica el portavoz municipal de campaña de Más Madrid, Edu Rubiño. «Parece que el Ayuntamiento está en una guerra abierta contra los árboles y contra las zonas verdes. No queremos que se sustituyan los arboles por cemento y que se tomen decisiones de espaldas a lo que reclaman los vecinos y vecinas«, sentencia.

Cuestión de seguridad

Desde Más Madrid ven este movimiento como un «capricho del PP». «Un despropósito total después de los 17 años que ha tenido el PP en el gobierno regional para pensar y diseñar el proyecto», agregan. Además, Rubiño critica que una estación en mitad del parque no es la mejor ubicación en términos de seguridad. «Cualquiera de nosotros si tuvieramos hijos o hijas jóvenes no querríamos que a la 1:30 de la mañana salieran en una estación que esta situada en mitad de un parque sino que preferiríamos que fuera en una calle cercana a nuestro domicilio», explica.

No solo se van a ver afectados los árboles de Madrid Río, también los del parque de Comillas, donde solo sobrevivirán 11 ejemplares pese a que es la única que tienen los vecinos de esta zona de Carabanchel. “Parece que los vecinos y vecinas de Comillas, que llevan décadas reclamando la ampliación de la Línea 11 del metro hacia Atocha, solo puede elegir entre susto o muerte: o quedarse sin metro o sin parque”, apunta Rubiño.

Además, la tala también afectará a otros espacios verdes como los Jardines Jimena Quirós o el parque Darwin. Estamos ante otro gran resultado de la nefasta gestión de Almeida, que sigue con su cruzada arboricida de arrasar árboles”, enfatiza. Por ello, Más Madrid asegura a este diario que en los próximos días llevará este asunto «donde corresponde» y que aprovechará lo que queda de legislatura para denunciarlo.