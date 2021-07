Hasta tres CCAA superan los 1.000 casos de incidencia acumulada entre los jóvenes

El coronavirus vuelve a estar descontrolado en España. El fin del uso obligatorio de la mascarilla y la reapertura del ocio nocturno fueron indicadores de que la evolución pandémica iba por buen camino. Pero el Gobierno de Pedro Sánchez no contó con que, pese a que la vacunación esté avanzada, todavía falta por inmunizar el grupo que más va a aprovechar cualquier oportunidad que le permita disfrutar de una mayor interacción social: el de de los 20 a los 29 años.

Tras año y medio sin pisar una discoteca y sin salir de fiesta con amigos, los veinteañeros han cogido con ganas la flexibilidad en los locales nocturnos y en la hostelería. Y el resultado es alarmante: hasta tres comunidades autónomas superan los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes de incidencia acumulada en esta franja de edad.

Cataluña encabeza la lista de infecciones, con una incidencia de 1.589 jóvenes contagiados a 14 días, hasta 535 puntos más que los que registró el viernes pasado. Pero el dato que más preocupa es el registrado en el grupo de entre 12 y 19 años, entre los que la incidencia acumulada asciende hasta los 1.185 puntos.

La región ha entrado ya en una quinta ola por la expansión de la variante delta, pero también por los efectos de la verbena de la noche de San Juan y la flexibilización de las restricciones. De hecho, los contagios se han multiplicado por siete en las dos últimas semanas.

Varias personas observan el paisaje en Barcelona. EFE/Alejandro García/Archivo

Junto la comunidad presidida por Pere Aragonès, en el podio de las que más incidencia acumulada registran entre los 20 y los 29 también están Cantabria, que ha alcanzado los 1.419 casos por cada 100.000 habitantes, 400 más, y Castilla y León, que en tan solo un fin de semana ha pasado de los 603 puntos hasta los 1.601.

Cataluña y Castilla y León anunciarán nuevas restricciones

De hecho, el Gobierno cántabro ha tomado este lunes la decisión de cerrar los locales nocturnos en los 16 municipios de la región con un nivel de riesgo medio.

Pero la única que ha dado un paso atrás realmente y ha suspendido la orden por la que bares, restaurantes, salas de fiesta y discotecas podían abrir hasta la 1 de la mañana ha sido Navarra, donde la incidencia acumulada entre los jóvenes es de 521 casos por cada 100.000 habitantes, pero de 1.530,47 en el grupo de entre 12 y 29 años.

Ante este aumento de contagios, está previsto que Cataluña anuncie nuevas restricciones en los próximos. “Serán medidas quirúrgicas y concretas”, ha avanzado la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, en declaraciones este lunes a TV3.

Estamos en una nueva ola con velocidad de ascenso espectacular entre la población <40-50

Nuestro comité de expertos se reúne este lunes con la Consejera de Sanidad

La ola no se traduce aún en más ingresos pero lo acelerado del crecimiento lo hace muy probable a pesar de la edad pic.twitter.com/7vFs8Zp54j — Francisco Igea Arisqueta (@FranciscoIgea) July 4, 2021

Y este martes, la consejera de Sanidad del Ejecutivo castellanoleonés, Verónica Casado, dará una rueda de prensa para anunciar si toma nuevas medidas por la expansión del virus. El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ya advirtió en Twitter que la región está “en una nueva ola con velocidad de ascenso espectacular” entre la población de menores de 40 años.

Seis regiones superan la media nacional de 600 casos

Según los datos actualizados que publicó este lunes el Ministerio de Sanidad, la incidencia acumulada se ha disparado de media hasta los 640,1 casos en el grupo de entre 20 y 29 años. Y hasta seis regiones superan esta cifra. A las tres anteriores hay que sumarles los casos de Asturias (873), la Comunidad Valenciana (658) y La Rioja (626).

Llama la atención el caso de Baleares, donde la incidencia casi se multiplica en tan solo dos días y pasa de estar en los 275 casos por cada 100.000 habitantes hasta los 410. Algo similar ocurre en el País Vasco, que pasa de los 323 hasta los 444. Sin embargo, el dato más alarmante se da en la franja de los 17-18 años, en la que la cifra asciende hasta los 1.681 puntos, según los datos del último boletín epidemiológico.

“Los datos no son nada buenos” Fernando Simón

“Los datos no son nada buenos“, ha señalado este lunes el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, quien ha reconocido que la situación actual es “complicada”. No obstante, ha destacado un aspecto positivo, y es que no se reflejan parámetros de gravedad ni en las UCI ni en el número de fallecidos.

Aun así, todos los datos epidemiológicos empeoran, según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Sanidad. Las UCI incrementan la ocupación hasta el 6,7%, lo que supone cuatro décimas más en comparación con las cifras del pasado viernes; la presión hospitalaria es del 2,2%, hasta un 1,9% más que en el último boletín; mientras que en total, en los últimos tres días se han notificado 23 nuevos fallecidos.

Para Simón, estos niveles (los de los hospitales) son “razonables” y todo el problema reside en que los más jóvenes todavía no están vacunados. “Les estamos pidiendo un esfuerzo mayor, o al menos más largo, que al resto de la población. Nuestros jóvenes han tenido que extender este ejercicio de responsabilidad y madurez durante más meses”, ha indicado.