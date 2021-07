La velocidad de reproducción de la Covid-19 se sitúa en 2,5 en Cataluña

Cataluña ha presentado este domingo menos contagios que ayer, pero no por ello hay pocos nuevos infectados. si a principios de semana había unas 600 personas contagiadas en 24 horas, el pasado sábado la cifra se situaba en los 5.700 y, hoy, en los casi 3.500 nuevos positivos. A pesar de este descenso, no obstante, la velocidad de reproducción de la Covid-19 en el Principado se ha situado en 2,5 puntos.

Dicho de otra manera, en Cataluña, cada contagiado contagia a una media de 2,5 personas hasta haber superado la enfermedad.

Por el momento, el aumento de la reproducción del virus y de los contagios no se ha traducido en un aumento de fallecimientos en la comunidad, que suma 7 fallecimientos en la última semana. No obstante, a lo largo de esta semana, Cataluña ha tenido varios días en los que no ha tenido que lamentar ninguna muerte.

Sí comienzan a notarse los efectos en el número de hospitalizaciones, con 49 nuevos ingresados más que durante el sábado, con un total de 522 ingresados. Respecto a las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), hoy hay 3 ingresados más que ayer lo que, pese a ser un ligero aumento, no implica una sobrecarga en los cuidados intensivos catalanes.

Y es que los grupos de edad más golpeados por este repunte, esta 5a ola, según ya comienzan a señalar algunos expertos, son los jóvenes. en concreto, las franjas de edad de 12 a 19 años, de 20 a 29 y, en una menor medida, de 30 a 39 años, que por regla general no requieren de tantos ingresos ni de atención en UCI.

Sigue disparado el riesgo de rebrote, que crece hasta 679 puntos, 241 puntos más que este sábado. Con todo, la situación de la transmisión comunitaria está fuera de control.

Durante el sábado se administraron 40.048 nuevas dosis, lo que supone un notable descenso con respecto al resto de la semana, donde hubo días que se superaron las 100.000 profilaxis inoculadas. No obstante, el ritmo de vacunación siempre desciende durante los fines de semana, por lo que este descenso puntual de fin de semana no supone ni es síntoma de ralentización de la campaña de vacunación.

En la región se han administrado ya 7.073.806 dosis y más de tres millones de catalanes ya tienen administrada la pauta completa.