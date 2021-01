El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, lo ha vuelto a hacer. Mientras la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, optó este jueves por no valorar la decisión de la Consejería de Justicia de la Generalitat de conceder del tercer grado a Oriol Junqueras y al resto de los presos del procés, Pablo Iglesias asegura que “es la mejor noticia de la democracia”.

Frente a “el Gobierno no entra ahí” de Carmen Calvo, Iglesias contraataca mostrándose favorable a los indultos: “Nosotros somos favorable a que el Gobierno utilice un recurso que es perfectamente legal y legítimo en interés del Estado”.

El vicepresidente del Gobierno vuelve a desafiar a sus compañeros del Consejo de Ministros reiterando sus declaraciones sobre que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, es un “exiliado”. “Es evidente que el contexto histórico es diferente”, añadió.

📺 @PabloIglesias: “Una cosa es que no esté de acuerdo con Junqueras o Puigdemont y otra muy distinta es entrar en un coro para criminalizarles o para insultarles”. #PlantaBaixaTV3 pic.twitter.com/S1ebcjxIUx — PODEMOS (@PODEMOS) January 28, 2021

En una entrevista en TV3, Iglesias continúa diciendo que tanto Puigdemont como el líder de ERC, Oriol Junqueras, son sus “adversarios políticos” y que no está de acuerdo con ellos “en muchas cosas”, pero que esto no supone que vaya a “entrar en un coro para criminalizarles e insultarles”.

Contradice la línea de Moncloa

Un discurso que contradice la línea habitual de Moncloa, que siempre opta por el silencio ante estos temas. La vicepresidenta Calvo así lo recalcó este jueves ante las preguntas de los periodistas.

La vicepresidenta señaló que “nunca interviene” en las cuestiones de la Justicia, aunque este asunto se trate de la Generalitat, y sentenció ni en la cuestiones que tienen que ver con “intervenciones garantistas” a través de la ley penitenciaria y de “las autoridades que corresponden”. El resto del Gobierno prefiere guardar silencio.

La maniobra de ERC para que su líder, Oriol Junqueras, no se pierda la campaña electoral del 14F en Cataluña ha salido bien, de momento, para los independentistas.

Este jueves, la consejería dependiente de la republicana Ester Capella concedió el tercer grado a los políticos presos del 1-O para que puedan salir de la cárcel en semilibertad este mismo viernes, cuando comienza la campaña oficial de los comicios catalanes.

La vicepresidenta primera del Gobierno defendió que el Ejecutivo nunca opina sobre esas cuestiones, al igual que tampoco “juega con los plazos” de las elecciones catalanas, como sí ha sugerido que hacen otros, en alusión al Gobierno catalán y los partidos independentistas por tratar de aplazar los comicios.

“El Gobierno no se pronuncia en esta cuestiones, porque donde hay intervenciones garantistas a través de nuestra ley penitenciaria y de las autoridades que corresponde el Gobierno no interviene, y no opina”, dijo Calvo, al tiempo que reivindicó el “respeto entre poderes diferentes”.

“Todas las cuestiones de Cataluña están en el ámbito que están, en los plazos y el rigor” y “el Gobierno no entra ahí ni juega con los plazos”, sentenció la socialista.