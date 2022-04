Iglesias le recuerda a Díaz que «si existe es por Podemos»

Nuevo intercambio de acusaciones entre miembros y exmiembros de la formación dorada. Desde su salida de la primera línea política, el exsecretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha demostrado no tener pelos en la lengua y ha cargado contra quien ha considerado necesario. En esta ocasión el objetivo ha sido su sucesora, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Y es que en las filas moradas no ha sentado nunca bien el tanteo de Díaz con crear una plataforma nueva que aglutine a partidos de izquierda, entre los que se podrían encontrar los ‘comuns’ y no se haya contado nunca con UP. De Díaz, Iglesias ha recordado que es «una figura espectacular» en la política española, pero le recuerda que sin Podemos, el fenómeno Yolanda Díaz no existiría.

Así lo ha asegurado durante la presentación del libro del periodista Aitor Riveiro, «Pablo Iglesias Verdades a la cara», a la que han existido miembros de la cúpula como Irene Montero, Ione Belarra o Pablo Echenique. Para Iglesias, fueron ellos los que, presionando por «gobernar, gobernar y gobernar», consiguieron entrar en el Gobierno y darle la cartera que tanta popularidad ha traído a Yolanda Díaz.

La respuesta no se ha hecho esperar ya que Díaz, durante su visita a la Universidad de Santiago de Compostela (USC), ha subrayado que “los liderazgos, en último extremo los decide la gente, los decide la ciudadanía”.

Con respecto a su proyecto electoral, ha anunciado que de forma inminente volverá a comenzar un ‘proceso de escucha democrática’ en el que no quiere “poner fronteras”. “Necesitamos todas las manos, todos los corazones y toda la inteligencia” por lo que “no voy a tener trabas para contar con todo el mundo”, ha detallado la ministra de Trabajo, quien ha añadido que el objetivo es crear una plataforma para «movilizar la esperanza».