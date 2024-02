La ministra de Igualdad se trenza con un diputado del PP por su excesiva gesticulación

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, criticó este jueves la excesiva gesticulación del diputado del PP Jaime de los Santos y él lo interpretó como «crítica homofóbica, algo a lo que tristemente estamos acostumbrados los hombres lgtb», señaló en el Pleno del Congreso de los Diputados.

El rifirrafe se produjo en el debate de la enmienda a la totalidad de la Ley de Paridad, que defendía Redondo, que se estrenaba hoy en la Cámara Baja, cuando pidió a De los Santos que no gesticulara tanto, cuando éste aprovechó su intervención para hablar del «escándalo de las mascarillas» del asesor del exministro José Luis Ábalos y de la corrupción del PSOE», en vez de centrar la misma en la enmienda a la totalidad a la Ley de paridad de Vox, que es lo que se debatía en ese momento.

La ministra le pidió que «no gesticule tanto. Es muy contradictorio que el PP hable de la corrupción cuando tienen la Gurtel, Bárcenas, Lezo… y hasta una sentencia que acredita 20 años de financiación ilegal y corrupta» del PP.

A continuación le llamó «osado» y aseveró que el PP » no tiene credibilidad con la hoja de servicios que tienen a la espalda» en casos de corrupción.

De los Santos se sintió ofendido por la crítica que había hecho la ministra en su forma de expresarse, en su gesticulación y le dijo que con sus palabras estaba haciendo «una crítica homofóbica», «algo a lo que tristemente estamos acostumbrados los hombres lgtb. Por mis gestos me llamaban maricón en el recreo. Creo que lo que ha dicho no me parece justo. Está fuera de lugar», apostilló.

La ministra volvió a tomar la palabra para decir que «nada más lejos» su intención que realizar un comentario homófobo y añadió que lo único que quería era esclarecer que el PP no puede «cargar las tintas por la corrupción cuando tienen tanto que esconder».