El PP apoyará la reforma del PSOE a la ley del ‘sólo sí es sí’ «si no contiene chapuzas»

Independientemente de la firma, sólo mirando el contenido. Esa es la actitud que el Partido Popular piensa tomar frente a la modificación de la ley de garantía integral de la libertad sexual, más conocida como sólo sí es sí, que ha registrado en la mañana de este lunes el PSOE en solitario, sin contar con el beneplácito de Unidas Podemos, formación de la que depende el Ministerio de Igualdad. Aun sin haber realizado un análisis la dirección del PP sobre el texto de la proposición de ley, la directriz desde Génova es clara: «Si es una chapuza no lo apoyaremos, si no, sí».

Las palabras del portavoz de campaña, Borja Sémper, en la rueda de prensa tras el comité de dirección, no han supuesto ninguna sorpresa. Como informó Economía Digital la pasada semana, el PP prestaba sus votos dado que aún permanece viva en el el Congreso una Proposición de Ley de fecha 16 de diciembre de 2022 registrada por los populares que es prácticamente idéntica a la que este lunes han comunicado el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, y la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández.

«Seguimos pensando lo mismo que en diciembre», ha explicado Sémper. «El Gobierno tiene nuestro apoyo para corregir las chapuzas derivadas de esta ley. El problema no es que nosotros ofrezcamos nuestro apoyo, sino que el PSOE no quiere ni oír hablar del apoyo del PP, aunque contamos con aliados inestimables que no preveíamos, como la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que está dispuesta a cambiar la ley», ha ironizado el portavoz de campaña.

Leer más: El PP se ofrece a Sánchez para reformar el sólo sí es sí sin contar con Podemos

«Nos parece bien»

Es por ello que, según defiende la dirección del PP, no hay mayor condición para darles el sí al PSOE, que necesita sus votos para sacar la iniciativa adelante ante la falta de apoyo entre sus socios habituales, que que «no haya chapuzas. Ni sentarnos, ni tomarnos un café, ni nada». «Si va en la senda de lo ya alertado por el Ministerio de Justicia a nosotros nos parecerá bien, lo que no nos parece bien es que no se haya hecho desde hace meses».

La proposición del PP se basa en la actual ley de garantía integral de la libertad sexual e incrementa determinadas penas mínimas y el eje del consentimiento. Así, Sémper ha recordado que hace 50 días que el PP presentó esta iniciativa y que no ha tenido respuesta de los grupos parlamentarios ni del Gobierno. Según ha podido saber Economía Digital, tampoco han sido contactados este lunes. «Hoy el PSOE ha dicho que con el PP ‘ni a heredar’, que con nosotros no va a contar para enmendar esta ley», ha lamentado.

«¿Por qué no lo aceptaron hace 50 días? Si han presentado sustancialmente lo mismo que presentó el PP en el mes de diciembre, ¿por qué hemos perdido casi dos meses? Es lo realmente importante y lo que evidencia dónde está instalada la política en España. No importa tanto qué se defiende sino quién lo defiende», ha criticado el portavoz de campaña. «El PSOE se empeña en no enmendar la soberbia que lleva a perjudicar a ciudadanas, con nombres y apellidos, por las consecuencias de esta ley. ¿En qué pozo de sectarismo está anclada la política española?», ha zanjado.