El PP se ofrece a Sánchez para reformar el sólo sí es sí sin contar con Podemos

El rifirrafe que se vive dentro del Consejo de Ministros, con el ala socialista presionando para que la reforma de la ley de garantía integral de la libertad sexual, más conocida como sólo sí es sí, sea «rápida» para solventar sólo «la cuestión técnica» que impida las rebajas de penas, pero con Igualdad enrocado para que no se alteren los nuevos tipos penales, ha llegado a cotas que ni una ni la otra parte esperaban. De hecho, este martes, el presidente ha bajado el tono en sus comentarios ante el riesgo de fractura. Algo que, en diversas fuentes del Gobierno consultadas por Economía Digital, se han afanado en evitar: «No contemplamos la posibilidad de que no haya acuerdo», insisten desde el entorno de Yolanda Díaz.

Porque lo que temen los morados, que es un retroceso en el marco sobre el que se despliega esta ley que pivota sobre el consentimiento, es que con el retoque la violencia y la intimidación vuelvan a ser «elementos decisivos» al juzgar una agresión sexual. Pero no olvidan que la postura del PSOE, que ya les ha enviado hasta cuatro borradores que ellos no consideran suficientes, es muy similar a la que registró el Partido Popular en el Congreso en una Proposición de Ley de fecha 16 de diciembre de 2022. Si quisiera, Pedro Sánchez podría llegar a un acuerdo con los de Alberto Núñez Feijóo sin necesidad de más iniciativas parlamentarias y estaría tramitado en menos de un mes.

De hecho, desde el entorno más próximo de Feijóo son claros, en conversación con este periódico. «Si nos llaman, lo sacamos adelante porque su propuesta [la del PSOE] y la nuestra son prácticamente iguales. Aquí nos tienen, y sin necesitar a Podemos». La PL aún no se ha votado y el plazo se extiende hasta el 2 de marzo para que el Gobierno dé su conformidad, o no, a la tramitación.

Apenas hay diferencias entre la propuesta del PSOE y del PP

De optar el PSOE por este método todos los trámites se acelerarían: «En iniciativas de grupos que apoyan al gobierno lo han hecho en 24 horas en alguna ocasión, y, en ese caso, podría incluirse en el Orden del día del próximo pleno«, insisten desde la dirección popular.

La proposición del PP se basa en la actual ley de garantía integral de la libertad sexual e incrementa determinadas penas mínimas y el eje del consentimiento, y están dispuestos a que su texto se enmiende con protagonismo del Ministerio de Justicia. Pero cabe señalar que, cuando el PP la registró en diciembre, el Gobierno lo criticó, a pesar de que para entonces ya se encontraba en plenas negociaciones con Igualdad para acometer una reforma, que arrancaron a principios de aquel mes, según han desvelado fuentes moradas.

«No hace falta nadie más. Se puede hacer ya», insisten desde el grupo parlamentario popular. Así, aluden a los 120 escaños del PSOE y los 89 el PP. De momento, la interlocución es nula entre el PSOE y el PP, y las conversaciones con Podemos tampoco avanzan por parte del Ejecutivo. Desde Igualdad son taxativos: «Nunca hemos cedido tanto, pero han presentado lo mismo de siempre: quieren volver a violencia e intimidación».

La prioridad de Moncloa, «el criterio jurídico»

En Moncloa, de momento, no lo dan por perdido y dan por hecho que presentarán esta misma semana una Proposición de Ley. «Por nosotros no va a quedar. No hay que dejarlo. Tendremos que solucionarlo rápido. El presidente está asumiendo la negociación», deslizan fuentes del Gobierno.

«Este es un tema de conseguir. Corregir un desajuste técnico con nuevos ajustes técnicos. Es coherente», ahondan. Ahora a los mandos está el Ministerio de Justicia porque la prioridad para los ministros socialistas y el presidente del Gobierno es «el criterio jurídico». «Esta es una buena ley, sólo tenemos que ajustar los efectos no deseados. Es una parte muy pequeñita. Hay que hacerlo con rigor jurídico técnico y precisión».

Sobre las propuestas y borradores no se quieren mojar. Las fuentes consultadas sólo admiten que «el presidente no ha puesto un ultimátum. Ha dicho que se va a hacer. Hay que solucionarlo. La posición de Justicia es muy rigurosa».