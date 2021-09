El secretario general de Junts y expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, ha presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) su demanda contra la sentencia del 1-O, que le consideró culpable de un delito de sedición y que le mantuvo en prisión durante más de tres años hasta que fue indultado por el Gobierno.

Alega que ha sufrido una “vulneración continuada de derechos humanos”, entre los que están el derecho de reunión y la libertad de expresión. Con el recurso espera lograr “un correctivo al reino de España” y “restituir las garantías democráticas” que, considera, se le han negado.

“Si voy a Estrasburgo no es con la expectativa de que se me restituyan muchas cosas, porque cuatro años (de prisión) no tiene posibilidad de compensación, sino para que España reciba un correctivo inequívoco por parte de la máxima instancia europea en derechos humanos”, ha insistido Sànchez.

La presentación del recurso se ha llevado a cabo este 20 de septiembre con una intencionalidad que el propio Sánchez ha admitido, ya que se cumplen 4 años desde la manifestación en la sede de la conselleria d’Economia de la Generalitat, que terminó con Sànchez y con el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, subiéndose a un coche policial para disolver la concentración.

No obstante, fue el cerco a la propia sede de Economia a pocos días del referéndum del 1 de octubre lo que motivó la investigación de ambos líderes independentistas, que terminarían condenados y encarcelados hasta que el Gobierno propició la medida de gracia a principios de este verano.

Sànchez asegura que presenta también su recurso para que “nunca nadie más tenga duda de que ejercer el derecho de reunión, de manifestación o de libertad ideológica, porque “no puede ser objeto de condena”.

En este sentido, la demanda acusa a la Justicia de numerosas violaciones de derechos como: el derecho a la legalidad penal en relación al derecho a la libertad personal, el derecho a un proceso equitativo, el derecho a la libertad de expresión y la limitación de uso de restricciones de derechos.

De esta manera, Sànchez se suma a otros de los líderes independentistas condenados que también han presentado recursos ante el TEDH, como es el caso de Jordi Cuixart, Josep Rull y Jordi Turull.