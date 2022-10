Jornada de cuatro días: ¿se puede solicitar en España?

La jornada laboral de cuatro días en España aún no está aprobada, aunque el Gobierno lleva varios meses trabajando en un proyecto piloto para empezar a conceder ayudas a algunas empresas españolas para que puedan empezar a implantarla en su plantilla y estudiar su viabilidad. Por el momento, los trabajadores todavía no pueden solicitar esta reducción de jornada, puesto que el proyecto piloto aún no se ha puesto en marcha.

El objetivo de esta medida es reducir el número de días laborales sin que se contemple un recorte salarial para los trabajadores, por lo tanto, se debe de cobrar exactamente lo mismo que se percibía trabajando 40 horas a la semana. Además, también está pensada para lograr una mejor conciliación laboral.

Prueba piloto: dotación de 10 millones

Para este programa piloto el Gobierno ha destinado ayudas económicas para la implantación de la jornada laboral de cuatro horas, que fue impulsado por Más País y recogido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, con una dotación inicial de 10 millones de euros. También se produjeron cambios en cuanto a las horas: la jornada laboral de 4 días se estableció en un primer momento en 32 horas semanales, pero este programa permite que se alargue hasta las 36 horas.

Además, para los siguientes ejercicios el Ministerio de Industria ha dado su compromiso de una partida plurianual de 50 millones de euros, por lo que en 2023 la dotación del proyecto podría subir a 15 o 20 millones de euros y repetirse los ejercicios siguientes, ampliando así su alcance.

Con un límite de empresas de un tamaño de entre 5 y 250 trabajadores, la propuesta contempla una ayuda para las empresas de entre 2.000 y 3.000 euros al año por trabajador afectado por la media, siendo la menor cuantía para las empresas de mayor tamaño y el mayor volumen para las pymes. Para obtener estas subvenciones, las empresas deberán realizar un proyecto de rendición de jornada laboral que explicite cómo se va a conseguir y en el que introduzcan los gastos a financiar con las ayudas.

Según explicó el Gobierno, con esta prueba piloto se analizará los posibles beneficios de esta medida en un plazo de dos años, tanto para la productividad como para la conciliación. Para hacerlo posible, se estipuló que las empresas contarán con una “comisión de seguimiento” para evaluar la jornada laboral de 4 días.