Juan Bravo (Palma de Mallorca, 1974), consejero de Hacienda y Financiación Pública de la Junta de Andalucía desde 2019, resta importancia a las diferencias internas del PP al considerarlas incluso necesarias para alcanzar consensos, mostrando su máximo respaldo tanto al líder del partido, Pablo Casado, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. También ensalza la labor de la Junta de Andalucía liderada por Juanma Moreno al demostrar en tres años que las políticas de derechas han servido para dar un vuelco a la economía andaluza, en contraposición a la política económica del Gobierno que asegura que afecta a la captación de inversiones. Frente al modelo gubernamental, defiende las políticas de derechas implementadas en Andalucía que han permitido situar a la región como “motor de la recuperación”.

P.- Actualmente el PP vive discrepancias internas entre el equipo del líder, Pablo Casad, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿Está el PP de Pablo Casado preparado para llegar a la Moncloa?

R. Se ha demostrado que Casado está preparado para ser el presidente de los españoles y detrás tiene un equipo suficientemente potente y fuerte. Si mañana hubiese elecciones Pablo Casado sería el presidente del Gobierno de España, Ayuso la presidenta de la Comunidad de Madrid, Almeida alcalde de Madrid, Feijoó presidente de Galicia, Mañueco de Castilla y León, Juanma Moreno de Andalucía e igualmente en otras regiones.

P.- Las diferencias internas están afectando al proyecto del PP?

R.- Independientemente de las diferentes que se puedan producir en el ámbito interno, dentro de cualquier partido somos personas, no todos opinamos lo mismo, tenemos y debemos mostrar diferencias para lograr un consenso que refleje a la gran mayoría. Nadie discute a día de hoy que el partido es necesario y es lo que España necesita, no porque siempre resuelta los problemas, sino porque detrás hay un proyecto muy ilusionante con medidas de simplificación, mejora y transformación de la administración, de la economía y trabajar otras variables como las universidades y la formación. Tiene la posibilidad de cambiar el país para que en un entorno europeo en duda podamos convertirnos en un país de referencia y sentirnos orgullosos. Nos gusta que digan de España que crea empleo, que puede ser el Silicon Valley americano y un referente europeo para las políticas americanas. Ese proyecto ilusionante que traslada el presidente (Pablo Casado), Ayuso, Feijoó o Juanma Moreno es un proyecto que la gente está viendo e ilusionando por un proyecto de centro-derecha para el país.

La política del Gobierno nos está privando de poder captar inversiones

P.- Los economistas han advertido de que la pretendida reforma fiscal del Gobierno está ahuyentando a los inversores y provocando fugas de capitales, ¿lo están percibiendo?

R.- Notamos que las políticas que aplica el Gobierno central, como se aplican en algunas CCAA, los que quieren desarrollar su presencia en España buscan esas CCAA que les ofrecemos cercanía, reducción de trabas administrativas y burocráticas, presupuestos acordes a las necesidades, apoyo, mucho creer en las empresas, en los emprendedores, en los trabajadores y en la formación. De cara a un inversor extranjero, si vas a un país en el que todo se soluciona con subida de impuestos, no hacen reformas estructurales y sale un ministro y dice una cosa y luego otro otra, de 70.00 millones de fondos europeos la AIReF dice que se han ejecutado 104 millones, el PERTE el vehículo eléctrico no se desarrolla, todas las CCAA está en desacuerdo con el sistema de financiación, el Gobierno dice que no va aplicar una enmienda consensuada para un fondo Covid, hay inestabilidad, inseguridad jurídica, choque de conflictos, decisiones subjetivas… no lo verían como un sitio de referencia y eso nos está privando de poder captar inversiones, generar empleo y actividad.

P.- La recuperación económica que propugna el Gobierno está siendo contravenida por los principales organismos nacionales e internacionales, ¿creen que se necesita un cambio en la política implementada?

R.- En el Gobierno tendrán que hacer una reflexión porque ese camino es my malo. La revisión del Banco de España, AIReF; Funcas, BBVA supone bajar de un crecimiento del 7% o 6,% al 4,8% o 4,5%, es una reducción de crecimiento muy alta y un elemento del que preocuparse de una manera muy amplia. Si esas dos o tres CCAA que tiramos del carro se frenasen… les diría que hagan cierta reflexión, al igual que han cambiado todos sus ministerios cambie algunas políticas, escuche más al sector privado, a los ayuntamientos, diputaciones y CCAA.

Andalucía lidera ya en muchas cosas, si hubiese elecciones mañana los resultados (para el PP) serían muy positivos

P.- ¿Es la política económica de la Junta de Andalucía diferente a otros modelos y está consiguiendo resultados?

R.- En 2019 ganamos 119.000 contribuyentes según datos de la AET, es la primera vez que el Gobierno acometió una rebaja fiscal, vamos a por el tercer decreto de simplificación, se aprobaron los presupuestos, cumplimos las reglas fiscales, cuando en 2018 María Jesús Montero como consejera de Andalucía hizo que la región fuese la única que no cumpliese ninguna regla fiscal y nosotros en 2019 la única que cumplió todas las reglas. En cuanto a la población, en 2019 y 2020 han llegado 80.000 habitantes, cuando en los años anteriores se habían perdido 18.000, porque buscan oportunidades. También va a salir una empresa de origen andaluz a Bolsa por 160 millones y lideramos en empresas tecnológicas y agrotech. Andalucía se está convirtiendo en un referente en vectores de referencias para el resto del territorio nacional y eso está provocando la atracción de talento, gente, trabajadores y empresas.

P.- Usted liga la mejora económica a la llegada al poder del centro derecha en Andalucía, ¿qué ha supuesto ese vuelco gubernamental tras estos primeros años?

R.- En Andalucía solo se había conocido el régimen anterior y 37 años del PSOE. No había habido otra cosa y se alarmaba con que venía la derecha y ha llegado y ni tienen cuernos ni rabo. Andalucía no podía liderar nada y es primera en muchas cosas, no se podía bajar impuestos y sí se puede y se recauda más; no se podía emprender y ahora es referencia en tecnología agrotech. El centro derecha es capaz de llegar a acuerdos y consenso con diálogo con patronal, sindicatos y formaciones políticas, y en municipalismo toda la deuda generada que debían gobiernos anteriores la pagamos. La financiación condicionada que estaba congelada desde hace 7 años se ha incrementado incluso para 2022 y el decreto para acceder a ayudas para aplazar deudas se ha dado de plazo 15 años. Se ha acabado con aquellos que quieren poner etiquetas de buenos y malos, ricos y pobres, derecha e izquierda, blanco o negro, ya no hay etiquetas, entre todos construimos con respeto, tolerancia y libertad. La gente reconoce la figura del presidente (Juanma Moreno), sobre todo la forma de trabajar, la capacidad de llegar a acuerdos, su moderación y capacidad de exigir. Si hubiese elecciones mañana los resultados serían muy positivos.