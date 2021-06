Junts advierte a ERC que tienen “un pacto firmado para estudiar la vía unilateral”

La carta escrita por Oriol Junqueras dejando atrás la vía unilateral levanta suspicacias en su socio del Govern, Junts. El partido de Carles Puigdemont recuerda que tienen “un pacto firmado para estudiar todas las vías, también la unilateral”.

La diputada de Junts, Miriam Nogueras, ha querido dar un aviso este martes en el Congreso a sus socios de Govern y, aprovechando una rueda de prensa, ha señalado que “ERC y Junts tienen un acuerdo firmado donde se comprometen a estudiar todas las vías. Nos han votado para hacer la independencia y por lo tanto no descartamos ninguna vía, ni la unilateral, ni la del diálogo y la negociación”, apostilla.

“Sobre lo que escribe Junqueras, lo tiene que responder Junqueras. Nosotros no vamos a renunciar jamás al 1-O”, apuntó la diputada.

Preguntada sobre los indultos que podría facilitar el Gobierno de Pedro Sánchez a los 12 presos independentistas. Nogueras se ha mostrado contundente al señalar que “los indultos son frutos de presiones internacionales. No es ningún gesto de bondad por parte del Gobierno español”.

La diputada aclara que antes de que el presidente se abriera al indulto, con un discurso en Bruselas, “cuatro o cinco días ya se anunció que el Consejo de Europa iba a publicar su informe”, avanza. “Esta deriva del Estado español no podía tener mucho recorrido. No es sorpresa para nadie que cuando Europa intenta posicionarse es evidente que es un gesto fruto de presiones internacionales”, señaló.

“No diremos que no al camino unilateral”

En la misma línea que la diputada Nogueras ha hablado este martes, en una entrevista en RTVE, el portavoz del Junts per Cataluña en el Senado, Josep Lluis Cleries.

El senador defiende que su partido siempre ha apostado por el diálogo y la negociación sin renunciar a nada y que esa va a seguir siendo su postura. “Nosotros no diremos que no al camino unilateral porque el estado español lo ha practicado mucho. No renunciamos a la vía unilateral, aunque estamos por el diálogo y la negociación”.

En referencia a lo escrito por Oriol Junqueras asegura que lo desconocían hasta que se publicó, pero que “la música ya iba en este sentido”. Cleries descarta que el paso dado por ERC pueda afectar al pacto de Gobierno: “Allí esa vía no está contemplada, porque eso sería una estrategia posterior. La relación del Govern es buena”.

Defiende su hoja de ruta para el futuro, que pasa por un referéndum pactado, y “cumplir el mandato del 1 de octubre“. En este sentido, sigue culpando al Estado de lo que pasó y rechaza asumir ninguna responsabilidad. Niega también que todo este proceso divida a la sociedad catalana: “Yo no creo que haya dividido a la sociedad porque la gente podía votar lo que quisiera. Dividieron las porras”.

Carles Puigdemont, en el acto de campaña de Junts per Catalunya para las autonómicas del 21D en 2017. Foto: Julio Díaz (JxCat)

Cleries insiste en el argumento de que los ciudadanos de Cataluña están perseguidos “y que el Estado español solo quiere a Cataluña de rodillas. Y eso es muy incómodo”.

Los socios de Pere Aragonés le dan dos años para negociar con el Gobierno de Pedro Sánchez una salida mediante el diálogo. Desde Junts buscan que los republicanos, si en ese periodo de tiempo no se ha conseguido avanzar hacia la independencia, vuelvan al cauce de la vía unilateral para formular un nuevo referéndum para la independencia de Cataluña. Así lo explican en los pasillos del Congreso.

Aunque ahora Junqueras descarte esa vía, “es porque buscamos también una salida dialogada y esperamos que se consiga”, señalan desde el partido de Puigdemont. Sin embargo, siempre queda el as en la manga cuando sus premisas no responden a lo que el Gobierno les proponga: “el referéndum está ahí y, por supuesto, que no renunciamos al 1-O”, insisten fuentes de Junts.