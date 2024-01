El portavoz del partido, Josep Rius, ha pedido al Gobierno retirar tres reales decretos ley que se debatirán el próximo miércoles. Rius, en una conferencia celebrada este lunes en la sede de Junts, ha solicitado que estos sean presentados nuevamente, pero esta vez después de ser «negociados y pactados con un decreto para cada tema», argumentando que la aprobación apresurada de las medidas propuestas solo ha agravado la infrafinanciación que ya sufre Cataluña.

El portavoz de Junts expresó su descontento, destacando que los decretos fueron aprobados «deprisa y corriendo y sin haber llegado a acuerdo con Junts».

«En esta legislatura no funcionará el ‘a cambio de nada’. Junts no ha firmado un acuerdo de legislatura. Solo habrá estabilidad si hay avances en el ámbito nacional y en el ámbito social», ha dicho Rius, que ha hecho hincapié en que su partido no aceptará acuerdos sin un beneficio claro para Cataluña y recordó al Gobierno que no han firmado un acuerdo de legislatura.

A pesar de su oposición a la forma en que se han presentado los decretos, Rius afirmó que su partido está a favor de «buena parte» de las medidas propuestas. Sin embargo, insistió en que preferirían que cada tema se abordara con decretos separados, negociados y pactados, con asignación presupuestaria.

El portavoz de Junts también presentó propuestas concretas, como el respeto a las competencias en materia de Justicia, garantizando recursos económicos para la digitalización. En relación con la reforma de la ley de sociedades de capital, exigió la reversión de los efectos perjudiciales de decretos anteriores. Además, propuso la inclusión del aceite como producto de consumo con un IVA del 0% y que el Estado asuma íntegramente las decisiones sobre descuentos y bonificaciones en el transporte público, basándose en el principio de lealtad institucional.