El diputado de Junts Josep Maria Cervera confió este jueves en poder conseguir una ley de amnistía que «no excluya a nadie» y que sea «de aplicación inmediata» en vez de ponerse a abrir «nuevos frentes», tras ser preguntado sobre la posible reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para no modificar la proposición de ley que rechazó el Congreso.

Así lo indicó Cervera en declaraciones ante los medios en el patio del Congreso de los Diputados, después de la reunión mantenida entre grupos parlamentarios y la Comisión de Venecia, el órgano del Consejo de Europa que están analizando la ley de amnistía.

«Nosotros querríamos que se solucionara todo lo que queremos, que es que esta ley no excluya a nadie y que sea de aplicación inmediata. Querríamos que se resolviera con la misma ley de amnistía y que no nos tuviéramos que poner a abrir nuevos frentes», concretó el diputado de Junts.

Asimismo, recordó que el PSOE y los de Puigdemont están «en negociaciones» y que su partido no explicará «nada» hasta que no haya resultados. «Estamos en el trámite, las negociaciones no se han acabado y en el momento en el que lleguemos a acuerdos los haremos públicos», apuntó Cervera.

Preguntado sobre si Junts volvería a votar en contra de la ley de amnistía si no se producen cambios en ella, dijo que «no estamos en ese escenario», sino en el de que «aún se está tramitando» y que aún «hay tiempo para la negociación» de unas enmiendas que Junts presentó el «primer día previendo cosas que pasarían».

Lo que está «claro», señaló Cervera, es que hay unas enmiendas vivas, estas son las nuestras, también hay unas transaccionales, algunas cuelgan de nuestras enmiendas y entiendo que durante este procedimiento aún se pueden transaccionar cosas nuevas». «Nuestras enmiendas son las que nos dan las garantías de que esta amnistía sea integral», concluyó.