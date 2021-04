Junts reclama a ERC que le detalle la estructura del Govern

Nueva reunión entre ERC y Junts para desencallar las negociaciones del Govern. El partido de Carles Puigdemont ha urgido a la formación republicana a hacerles llegar cuanto antes la estructura que proponen para el futuro Ejecutivo de la Generalitat, tras una mañana de críticas cruzadas entre partidos culpándose del bloqueo institucional.

Los junteros también han exigido a ERC que les conteste sobre el programa de Govern que la formación de Carles Puigdemont le trasladó el viernes pasado y que “todavía no ha recibido respuesta”. Según han hecho público en un comunicado, los posconvergentes sí que han contestado la propuesta estratégica que les hicieron llegar los republicanos.

El partido de Puigdemont también ha pedido que den respuesta a la propuesta de futuro Ejecutivo que les hizo llegar Junts, y que todavía no ha tenido respuesta. En cuanto al rumbo de las conversaciones, “los negociadores se han emplazado a continuar trabajando con total normalidad en los próximos días con el objetivo de llegar a un acuerdo”.

ERC lamenta las “excusas” de Junts

La reunión se ha producido el mismo día en que ERC apretaba a Junts para que desbloqueara la investidura. En una rueda de prensa conjunta con todo su equipo negociador, los republicanos han vuelto a exigir un acuerdo inmediato. “Nos hemos reunido 20 veces e intercambiado más de 10 documentos“, ha lamentado Josep Maria Jové en su turno de intervención.

Más duro ha sido Sergi Sabrià: “Si hoy no hay acuerdo, no es por ERC, las excusas se han acabado”. El diputado republicano ha recordado que es imprescindible “poner fecha al pleno de investidura y hacer efectivo un Govern que emana de las urnas”. “La gente está al límite, no hay excusa que valga”.

Junts ha salido a responder rápidamente a los republicanos. Elsa Artadi ha exigido a ERC “más trabajo y menos declaraciones”. Los posconvergentes han insistido en la gran cantidad de escollo todavía pendientes, y han afeado al partido de Aragonès que apuntara hacia “la casa de los demás”.