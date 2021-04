ERC explota contra Junts por el bloqueo institucional

Esquerra Republicana sigue con su estrategia de presión a Junts para la formación de Govern. La portavoz de la formación, Marta Vilalta, acompañada del resto del equipo negociador –Josep Maria Jové, Laura Vilagrà i Sergi Sabrià– han exigido al partido celeridad para dejar atrás las “excusas” y el bloqueo institucional que sufre Cataluña.

Los republicanos han querido escenificar su voluntad de cerrar a un acuerdo que, a su entender, debería llegar pronto ante la inexistencia de escollos. “Nos hemos reunido 20 veces e intercambiado más de 10 documentos“, ha lamentado Josep Maria Jové en su turno de intervención.

“Si hoy no hay acuerdo, no es por ERC, las excusas se han acabado”

Más duro ha sido Sergi Sabrià: “Si hoy no hay acuerdo, no es por ERC, las excusas se han acabado”. El diputado republicano ha recordado que es imprescindible “poner fecha al pleno de investidura y hacer efectivo un Govern que emana de las urnas”. “La gente está al límite, no hay excusa que valga”.

Sabrià también ha insinuado las posibles pretensiones de Junts ante un pacto de investidura. “Si vamos a ese escenario tendrán que explicar muy y muy bien por qué se hace pasar al país por ese trance, con lo que está pasando”, ha lamentado. Las formaciones tienen hasta el 26 de mayo para llegar a un acuerdo, fecha en la que se convocarán nuevas elecciones.

Los republicanos han vuelto a desgranar cuáles son sus propuestas para hacer un pacto con Junts. Vilalta ha insistido en la necesidad de “reformularse” del Consell per la República, al que consideran un órgano “útil” para la “internacionalización” del conflicto, aunque creen que debe ser “neutral” y “transparente”.

También, en la necesidad de crear organismos de control que exploren como van los acuerdo de coalición, con tres mesas que coordinen la acción parlamentaria en la Cámara catalana, el desarrollo del pacto de Govern y otra para controlar la acción política independentista.

Preguntados por el temor a que un posible pacto de ERC y Junts haga peligrar el acuerdo con la CUP, los republicanos han insistido en que los acuerdos se complementan y que en eso están trabajando. Además, han pedido al partido de Puigdemont que si tiene algún recelo con el pacto, que lo manifieste.

Artadi: “Más trabajo y menos declaraciones”

Junts per Catalunya ha respondido rápidamente a Marta Vilalta. La portavoz del partido, Elsa Artadi, ha exigido a ERC “más trabajo y menos declaraciones”. Los posconvergentes han insistido en la gran cantidad de escollos que hay todavía pendientes, y ha pedido a la formación de Pere Aragonès que deje de apuntar “a la casa de los demás”.

La portavoz posconvergente también ha insistido en la coordinación conjunta en el Congreso. Artadi ha negado que los tres partidos tengan que votar al unísono, pero que tiene que haber elementos sectoriales que hagan posible el acuerdo, sobre todo en aquellas áreas políticas que afecten al Govern.