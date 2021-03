La Mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid, tras casi dos horas reunida de urgencia este jueves, ha acordado disolverse a la vez que presentará un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia para que resuelva el adelanto electoral presentado por la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. La Mesa ha acordado incluir “medidas cautelarísimas” para tratar de paralizar la convocatoria electoral prevista para el próximo 4 de mayo.

La Asamblea de Madrid, presidida por Juan Trinidad (Cs) se da definitivamente por disuelta a la espera del dictamen judicial que deberá emitir el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al entender que hay dos mociones de censura -la de PSOE y la de Más Madrid- en trámite.

“La Mesa de la Diputación permanente, tras la publicación del Decreto de la Comunidad de Madrid disolviendo la Asamblea y convocando elecciones considera disuelta la Asamblea de acuerdo con ese Decreto, y procederá a la presentación de un Recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la publicación del Decreto de disolución, solicitando así mismo medidas cautelarísimas sobre esa disolución”, señala el texto aprobado este jueves por el órgano que gobierna la Cámara regional. La resolución sobre estas medidas deberá llegar, según las mismas fuentes, antes de 48 horas desde la solicitud.

La Mesa de la Asamblea admitió este miércoles las dos mociones de censura presentadas por Más Madrid y el PSOE, sin tener constancia en un primer momento del horario de registro de cada una. De madrugada se publicó el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma (BOCM) donde se asegura que la presidenta Ayuso registró antes el decreto de disolución del Parlamento y el adelanto electoral, por lo que según el Estatuto de Autonomía, Ayuso tendría las de ganar en los tribunales.

Fuentes del entorno de Ayuso dijeron este miércoles a Economía Digital que la “maniobra” de Más Madrid y del PSOE “es ilegal” y no les temblaría el pulso en acudir a los tribunal. Asimismo, la presidenta se asesoró con su equipo jurídico y éste le dio la razón y concluye que se deben de anticipar los comicios y no celebrarse las mociones. Sin embargo, los populares podrían guardarse un as en la manga y si no están conformes con lo que resuelva el TSJM recurrir en casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.