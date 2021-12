La Cambra de Barcelona aprobará un manifiesto contra la sentencia del 25% de castellano en las aulas: “Es un ataque al uso del catalán”

Hacía meses que la Cambra de Comerç de Barcelona guardaba un perfil bajo en la actualidad política catalana. La entidad empresarial, controlada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), se mantenía fuera de la vorágine mediática desde prácticamente el nombramiento de Mónica Roca como presidenta en lugar de Joan Canadell. Este miércoles volverá a posicionarse a favor del independentismo con un manifiesto contrario a la sentencia del 25% de castellano en las aulas de Cataluña.

En el pleno de la institución, que se celebrará este miércoles en la sede que la institución tiene en la Avinguda Diagonal, se aprobará una carta contra lo que considera “un ataque al uso del catalán”. Aunque no se votó, la declaración se aprobará sin problemas gracias a la posición de control que tiene la ANC en los distintos apéndices de la Cambra.

El texto secundado por el organismo lamenta que la sentencia confirmada por el Tribunal Supremo es un “ataque a la inmersión lingüística” y que agudiza “el retroceso del uso del catalán en las escuelas”. Este hecho, a su juicio, provoca que los jóvenes que se incorporan al mercado laboral sufran “un proceso de sustitución de su lengua propia por el castellano”.

Ante este “retroceso”, la entidad interpela al resto de cámaras de comercio, patronales y administraciones para expresar “un enérgico rechazo a los ataques” y les pide sentirse interpelados por ellos. Por ello, pide al sector incorporar el catalán “como lengua de uso habitual” tanto en sus relaciones internas, como en sus conversaciones con proveedores y clientes.

La Cambra defiende que el manifiesto está justificado por su papel en la Llei de Cambres catalana, que le otorga, entre otras, la función de fomentar el uso del catalán en el comercio, la industria los servicios y la navegación. Así, se siente “totalmente legitimada para hacer público el manifiesto”.

El primer pleno tras la sentencia contra la victoria de Eines de País

El manifiesto se someterá a votación en el primer pleno de la Cambra de Comerç después de que el juzgado contencioso administrativo número 15 de Barcelona anulase de forma parcial los comicios de 2019 en los que se impuso la candidatura de Eines de País, liderada entonces por Joan Canadell y apadrinada por la ANC.

El juez constató que el procedimiento “vulneró el derecho fundamental a la igualdad” por presunta falta de garantías al no haberse autenticado los votos de forma suficiente. El conseller d’Empresa, Roger Torrent, ya anunció el lunes que recurrirá la sentencia, que no es firme. La propia Cambra también defendió que la decisión no supondrá ninguna afectación al estar recurrida.

Aunque es probable que no tenga ningún efecto –la sentencia no sería firme hasta después de 2023, cuando se celebrarán los próximos comicios– la sala declaró nulos los resultados de las vocalías 8.5, 8.7, 9.1, 12.3, 12.4 y 12.6.