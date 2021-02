La exdiputada de Podemos que denunció a Iglesias advierte ahora de una posible condena a España

La ex diputada y ex portavoz de Podemos en la Comunidad de Madrid, Lorena Ruiz Huerta, advierte ahora al Gobierno que España se enfrenta a una condena por inacción climática, como le ha ocurrido a Francia. La actual abogada de Greenpace demandó al Gobierno de coalición, sí también a Pablo Iglesias, por su “inacción ante el cambio climático” y el Tribunal Supremo admitió a trámite.

Estos días la ex diputada de Podemos vuelve a plantar cara a su ex líder para advertirle de que el Gobierno ni siquiera ha aprobado el Plan de Energía y Clima y avisa de que éste no será legal sino incluye una mayor contribución de reducción de emisiones que permita cumplir los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París.

Entre los principales objetivos de España se encuentra liderar la batalla contra el cambio climático. Este principio forma parte de uno de los pilares contenidos en los habituales discursos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El Gobierno de coalición prometió una ley, un Ministerio específico, el estado de emergencia climática… pero, lo cierto es que España todavía no cumple ni con la Unión Europea, ni con las metas que marcó Sánchez al principio de su legislatura.

La Unión Europea elaboró un reglamento que obliga a todos los países miembros a que en diciembre de 2019 tuvieran terminados dos instrumentos jurídicos muy importantes: el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima), un instrumento en el que se marcaba los objetivos de reducción de emisiones para la próxima década, y la Estrategia a largo plazo para descarbonizar la economía de aquí a 2050.

Estos dos instrumentos tenían que aprobarlos todos los gobiernos y la ex diputada de Podemos critica que el Gobierno “no ha aprobado formalmente el Plan de Energía y Clima” avisando de que éste no será legal sino incluye una mayor contribución de reducción de emisiones que permita cumplir los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París.

La demanda presentada por Greenpace contra Sánchez e Iglesias también señala que, en el borrador del Gobierno, se plantea reducir de aquí a 2030 un 23% (de las emisiones).

“Esta cifra está muy lejos del 55% mínimo que señala la comunidad científica como necesario para mantenerse en la vía de no superar el 1,5º de temperatura. Un 23% es muy poco”, recalca la ex diputada de Podemos.

La Justicia ya condenó a Francia

La Justicia ya condenó a nuestro país vecinos -Francia- por incumplir los objetivos contra el cambio climático, a los que se han comprometido todos los estados miembro. En este caso, cuatro ONGs llevaron hace dos años al Estado francés ante la justicia por no respetar sus compromisos en materia de lucha contra el cambio climático y el tribunal les ha dado la razón la semana pasada.

Abogados consultados advierten que esta sentencia podría servir de precedente ante posibles demandas en otros países, como ahora es el caso de España. Los tribunales franceses se han dado dos meses más de tiempo para decidir si ordenan medidas concretas al Gobierno galo, tal como pedían las organizaciones demandantes, que reunieron 2,3 millones de firmas ciudadanas en apoyo a su iniciativa judicial.

La sentencia considera que la “deficiencia parcial del Estado francés a la hora de respetar los objetivos que se había fijado en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero es su responsabilidad”. Una victoria para las organizaciones que defienden el medio ambiente y que ahora cantan victoria porque podrían sentar precedente.

Todo un toque de atención para el Gobierno de coalición, el cual se define el mayor defensor contra el cambio climático. “Solo un puñado de fanáticos niega ya la evidencia del cambio climático”, señaló Sánchez en la pasada Cumbre del Clima (COP25) que se celebró en Madrid. El presidente fue el anfitrión recibiendo a numerosos jefes de Estado y personalidades con un discurso claramente a favor de un pacto verde.

“Nadie puede sustraerse por su cuenta a ese desafío. No hay muro que proteja a ningún país, por muy poderoso que sea. Hoy, por fortuna, solo un puñado de fanáticos niegan la evidencia. Hay que ir más lejos. Y sobre todo hacer las cosas más rápido. O ponemos un punto de inflexión o no dejaremos el punto de no retorno”, señaló Sánchez.

Dos años más tarde de aquella cumbre, España se juega una condena, al igual que su vecina Francia, por no contribuir a una mayor reducción de emisiones que permita cumplir los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París.