La Fiscalía apoya el uso del pasaporte covid para discotecas en Cataluña

La Fiscalía Superior de Cataluña ha trasladado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) su apoyo al uso del pasaporte Covid para controlar el acceso a los locales de ocio nocturno con motivo de la crisis sanitaria actual, tal y como pedía la Generalitat.

Las discotecas catalanas abrirán sus puertas este viernes 8 de octubre hasta las 6.00h, con pista de baile y un 70% de aforo. Eso sí, pidiendo dicho certificado sanitario. Los clientes deberán demostrar haber recibido la pauta completa de vacunación o el resultado negativo de un test de diagnóstico, o bien, haber superado la enfermedad los últimos seis meses.

“Entendemos que las medidas cuya ratificación se propone cumplen favorablemente con el triple juicio aludido”, ha indicado el TSJC este jueves. “Resultan idóneas para la lucha contra la propagación del virus, en un entorno en el que, por su configuración arquitectónica, asociación a la interacción social, dificultad de mantener la distancia social con mascarilla, etc., puede generar un mayor riesgo de contagio por la relajación de algunas cautelas”.

El tribunal considera esta medida necesaria dada la incidencia que aún se mantiene en Cataluña de propagación de virus. “Son proporcionales, teniendo en cuenta que suponen la posibilidad de reapertura de muchos establecimientos que han permanecido cerrados, y la ponderación entre la mínima restricción de derechos que supone la muestra de la documentación exigida y la protección de bienes jurídicos como la salud individual y colectiva y la vida”, argumenta.

Asimismo, el Ministerio Público ha manifestado que esta decisión no supone una “limitación de derechos fundamentales” ya que se dirige “exclusivamente a aquellos que quieren acceder a los locales que realizan actividades en espacios cerrados”.

No obstante, aquellas personas que quieran acceder a locales de ocio en Cataluña y no dispongan aún del certificado covid, que expira la Generalitat, deberán presentar una prueba PCR realizada en un centro homologado no más de 72 horas antes o un test de antígenos hecho en las últimas 48 horas, que serán validados, al igual que el pasaporte, en la entrada a la discoteca.