La Generalitat implantará el certificado Covid el próximo viernes

Segunda fecha para la implantación del certificado Covid en Cataluña después de que se aplazara tras la caída de la aplicación de ‘La Meva Salut’, app gestionada por la Generalitat. Será este próximo viernes, 3 de diciembre, según ha anunciado el conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon.

La Generalitat ya implantó el uso del certificado Covid como requisito necesario para que la ciudadanía pudiera acceder a bares, restaurantes, discotecas, residencias y gimnasios la semana pasada con efecto inmediato. No obstante, el tráfico en la app ‘La Meva Salut’, aplicación mediante la que se puede obtener el documento, hizo que esta colapsara, privando a los catalanes de conseguir lo que a partir de este fin de semana será un pase necesario para buena parte de las actividades de ocio.

Debido al colapso, la propia Generalitat anuló la medida al día siguiente y convocó una reunión de cara este lunes para volver a fijar la implementación del documento, dando así margen para que todo el mundo pueda acceder a la aplicación y llevar a cabo el trámite de la descarga sin colapsar la página.

En tan solo los 4 días previos a su primera implementación, se registraron unas 700.000 descargas de certificados Covid, cifra que se corresponde con algo menos del 10% de la población catalana. Se trata de una cifra que ha ido subiendo a lo largo del fin de semana. De hecho, en los últimos 7 días se han registrado más de 1,5 millones de descargas.

Argimon, no obstante, ha aclarado que no es una “medida mágica” y que el uso del certificado Covid “no ha sido testado como herramienta de control”. Con todo, defiende que la medida funciona y confía en que no deban aplicarse “medidas coercitivas” ante el exponencial aumento de los contagios que se están produciendo ya no solo en Cataluña, sino en toda Europa, hecho que se suma a que ya se han detectado los primeros casos de la variante Ómicron en el país, varios de ellos en Cataluña.

Durante los últimos días se ha casi doblado el número de dosis puestas en Cataluña, unas 20.000, según explica el conseller. A pesar de ello, “aún quedan casi un millón de personas por vacunar”, destaca.