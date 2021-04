La Justicia anula la candidatura de Toni Cantó en la lista del PP

Toni Cantó no podrá concurrir a las elecciones madrileñas bajo las listas del Partido Popular. El Juzgado Contencioso Administrativo de Madrid ha determinado que el exdiputado de Ciudadanos se empadronó en la capital española fuera de tiempo, por lo que ha decretado que es “ineligible” en los comicios. Los tribunales dan la razón al Partido Socialista que presentó la denuncia, al detectar una irregularidad en el proceso.

La decisión del magistrado es firme, por lo que la única opción para que Cantó pudiese participar en las elecciones del próximo 4 de mayo pasaría por presentar lograr una victoria en el Tribunal Constitucional. La sentencia también ha dejado fuera de la candidatura del Partido Popular al exalcalde de Toledo, Agustín Conde, que ocupaba el puesto 23 y que tampoco se empadronó en Madrid en el plazo establecido por la ley.

La Justicia ha determinado que Cantó se empadronó este 22 de marzo en Madrid para intentar sumarse a los comicios, mientras que Conde lo hizo el 26. En ambos casos, se trata de una fecha posterior al anuncio oficial de Isabel Díaz Ayuso de adelantar las elecciones autonómicas que se produjo el 10 de marzo.

Además, el magistrado ha determinado que los dos políticos cambiaron sus papeles de residencia más de tres meses después de que se cerrase el censo electoral de la Comunidad de Madrid, que vencía el 1 de enero, cuando todos los implicados desconocían el terremoto político que acabaría provocando la ruptura con Ciudadanos y el adelanto electoral.

Por aquellas fechas, Toni Cantó estaba empadronado todavía en la Comunidad Valenciana, ya que ejercía su puesto como coordinador autonómico de Ciudadanos en la región y mantenía su acta como diputado de Las Cortes Valencianas, antes de que decidiese abandonar la formación naranja por sus discrepancias con la dirección.

El Partido Socialista ya solicitó a la Junta Electoral de Madrid que prohibiese su participación en los comicios por haberse empadronado fuera del plazo establecido, sin embargo el organismo dio su visto bueno a su presencia en las listas, elevando cualquier recurso ya a la justicia ordinaria.

El PP anuncia que recurrirá la decisión ante el Tribunal Constitucional

La decisión del Juzgado Contencioso Administrativo de Madrid ha provocado una rápida respuesta del Partido Popular. La formación ha anunciado a través de su cuenta oficial de Twitter que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Constitucional, que deberá pronunciarse en un espacio corto de tiempo.

La formación conservadora ha aprovechado su mensaje para cargar contra los socialistas por haber recurrido a la Justicia para sacar de la ecuación a su última incorporación a las listas. “El PSOE quiere ganar en los tribunales lo que las urnas le van a negar. Seguimos”, han subrayado.

🔴 Ante la decisión de la Justicia de anular las candidaturas de Toni Cantó y Agustín Conde de la lista de @IdiazAyuso, anunciamos nuestro recurso ante el Tribunal Constitucional.



El PSOE quiere ganar en los tribunales lo que las urnas le van a negar. Seguimos. — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) April 11, 2021

El propio Toni Cantó ha clamado contra la maniobra de sus rivales y ha mantenido su compromiso con la candidatura del Partido Popular, aunque finalmente no pueda concurrir a las elecciones. “Esté en la lista o no, me dejaré hasta el último aliento. Ahora más que nunca. Socialismo o Libertad”, ha enfatizado el exdiputado de Ciudadanos.

Ayuso se queda sin su fichaje estrella de la campaña

La decisión de la Justicia deja en fuera de juego al único fichaje estrella del Partido Popular para las elecciones del 4 de mayo. Isabel Díaz Ayuso anunció al inicio de la precampaña que mantendría el bloque que le permitió gobernar desde 2019 en la región, dando protagonismo a los consejeros autonómicos que formaron el Ejecutivo. De hecho, a Enrique Ruíz Escudero le premió por su trabajo durante la pandemia con el segundo puesto de las listas.

Isabel Díaz Ayuso y Toní Cantó en el acto de presentación de la candidatura del PP a las elecciones del 4-M. EFE/ Juan Carlos Hidalgo

Sin embargo, la precipitada salida de Toni Cantó de Ciudadanos acabó activando su mediática incorporación en calidad de independiente. Tras un debate interno sobre su posición, finalmente el exdiputado de Ciudadanos fue designado para ocupar la quinta posición de la candidatura, lo que previsiblemente le garantizaría un puesto en el Gobierno en caso de lograr la mayoría suficiente en los comicios.

Cantó ya llevaba varios días en modo precampaña. En las últimas jornadas ha intensificado su actividad en las redes sociales para incorporar los temas de la política madrileña e incluso ha visitado platós como el de Televisión Española para defender el programa del Partido Popular, antes incluso que Isabel Díaz Ayuso o que Pablo Casado. Ahora, su estrategia de campaña quedará solo en palabras porque no podrá ser elegido.