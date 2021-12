La nueva patronal de pymes prepara la guerra judicial contra Yolanda Díaz para estar en el diálogo social

La batalla por la representatividad de Conpymes no se limita al escenario mediático. La nueva patronal de pymes auspiciada por Pimec pretende sentarse en la mesa del diálogo social al lado de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Lo pidió al Gobierno de manera formal, pero como la respuesta del Ministerio de Trabajo no reconoció lo que ellos consideran su derecho ya trabaja para abrir una vía judicial como sucedió en Cataluña.

Fuentes cercanas a la organización que preside José María Torres explican que sus abogados ya trabajan para iniciar un procedimiento contencioso-administrativo contra la negativa de la cartera dirigida por Yolanda Díaz. El ministerio hizo oídos sordos a la reclamación hecha por la asociación empresarial, que pretende ahora recurrir a los tribunales, tanto españoles como europeos.

Las mismas voces recuerdan que el proceso con el Ejecutivo se inició hace meses. Antes del verano, Conpymes pidió por carta a Trabajo tener parte de la representación empresarial amparándose en la disposición adicional sexta de la ley del estatuto de los trabajadores. Según esta norma, tendrán capacidad representativa las asociaciones empresariales que cuenten con el 10% o más de las empresas o los trabajadores estatales.

La respuesta de la administración no cumplió con las expectativas. El ministerio aseguró que no tenía manera de contar los 2,1 millones de empresas asociadas que Conpymes decía tener en mayo. La patronal presentó otro recurso en el que añadió: si no existe un mecanismo para contabilizar las compañías adheridas, ¿Cómo se justifica que se otorgue la representatividad de por sí a la CEOE?

El Ejecutivo tenía tres meses para contestar a la nueva apelación, pero el periodo terminó el pasado 10 de diciembre sin que se remitiera una respuesta. La patronal por ello ya encargó a sus abogados que preparen un nuevo recurso para acudir al juzgado de lo contencioso administrativo en España y elevar también la batalla legal a Europa. Tiene seis meses de plazo, aunque las fuentes consultadas aseguran que se presentará mucho antes de agotarlo.

Conpymes: “las pymes no cuentan con una voz que defienda sus intereses en los espacios de diálogo y representación”

Sabe sin embargo que el resultado no será rápido. En Cataluña, la patronal de pymes Pimec solo logró llegar a un acuerdo con la gran patronal, Foment del Treball, después de casi dos décadas de litigio y tras ocho sentencias judiciales. La Generalitat se ausentó durante todo el procedimiento. Esperan eso sí que no se demore tanto.

El papel del Gobierno se antoja complicado en los próximos meses. En un momento de tensión entre el Ejecutivo y el empresariado por la negociación de la Reforma Laboral, la irrupción de Conpymes en la esfera pública despertó suspicacias entre la gran empresa. Difícil que quiera abrir otro enfrentamiento ahora mismo con la patronal presidida por Antonio Garamendi. Tampoco es fácil encontrar un mes plácido en las comunicaciones entre ambas partes tras la subida del salario mínimo o las diferencias en materia tributaria.

Sin embargo, desde la institución no cejan en su empeño. En mayo ya lo hicieron. Y José María Torres volvió a exigir el pasado viernes en un comunicado la “representación social” en el nombre de las pymes. “La asociación lamenta de nuevo que las pymes no cuentan con una voz que defienda sus intereses en los espacios de diálogo y representación”, señaló el dirigente.

Hostilidad con la CEOE

Más allá de la batalla por la representatividad patronal, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la recién creada Conpymes ya libran sus primeros enfrentamientos dialecticos. No lo hacen cara a cara, sino que se encaran a través de organizaciones vinculadas y con la ley de morosidad Crea y Crece como telón de fondo. La diferencia: la dureza del Gobierno con las compañías que no estén al día de pagos con sus proveedores.

Miembro de la CEOE, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) cargó a comienzos de diciembre contra la norma por la prohibición a las empresas morosas de acceder a subvenciones públicas. “Es desproporcionado”, denunció. “Entendemos que una sanción tan grave (que implicaría la imposibilidad de acceder a los fondos europeos) puede ser contraproducente desde el punto de vista de la seguridad jurídica”, añadió.

Leer más: Conpymes exige parte de la representatividad empresarial de CEOE ante Yolanda Díaz

Las palabras dieron la munición que necesitaba a la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, liderada por Antoni Cañete, uno de los grandes impulsores de Conpymes desde Pimec. “Cepyme no protege a las pymes con voz propia, sino a los intereses de las grandes compañías”, respondió. Uno de los principales argumentos utilizados para justificar la creación de la nueva patronal de pymes a nivel nacional.

El cruce de declaraciones no escaló por el momento de tono. Se limitó a un enfrentamiento mediático que sí evidenció la falta de sintonía entre la patronal Conpymes, encabezada José María Torres, y Cepyme, dirigida por Gerardo Cueva.