Las noticias más importantes de hoy, jueves 10 de marzo

1. El CEO de Unicaja negocia con el Gobierno de Ayuso el traslado de la sede del banco a Madrid

Manuel Menéndez quiere llevar la sede social de Unicaja Banco a Madrid. Desde que ejercía de consejero delegado de Liberbank y empezó a negociar la fusión con la entidad malagueña, los planes del banquero pasaban por instalarse en la capital y erigirse como número uno del quinto banco más grande del país. Pero en el acuerdo de fusión no consiguió ni lo uno ni lo otro.

2. Los funcionarios perderán más de 1.500 euros de poder adquisitivo este año por la inflación

Los más de 2,7 millones de empleados públicos existentes en España acumulan una notable pérdida de poder adquisitivo en la última década acentuada con la escalada imparable de los precios en 2021 y agravada sobremanera este año con el alza de los precios derivado de la guerra en Ucrania, lo que provocará una pérdida de más de 1.500 euros por la alta inflación.

3. Naturgy activa la guerra comercial con Iberdrola y Endesa ante la subida de precios de la luz

El mercado eléctrico español está «roto». No se trata de un eufemismo. La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, lo ha dibujado así esta semana. Y las consecuencias las pagan los consumidores, sobre todo por el extraño sistema de fijación de precios. En este contexto, las principales eléctricas españolas han iniciado su particular guerra de tarifas, centrando el punto de mira en el mercado libre. Así, Naturgy es la energética que mayor esfuerzo está haciendo para aumentar la captación de clientes, una situación parecida a la del pasado verano cuando también hubo un alza de los precios -aunque no del actual calibre-.

4. El sector eléctrico urge a Ribera la intervención del mercado ante la inestabilidad del gas

De las palabras a los hechos. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha recibido con buen agrado las propuestas de Bruselas para rebajar la factura de la luz tras las tensiones energéticas producidas después de la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso. Pero se debe acelerar el ritmo en la toma de medidas, sobre todo porque el mercado mayorista de la electricidad sigue anormalmente elevado, y el gas es el principal responsable.

5. La guerra de Ucrania agravará el ERTE de Renault en España

Las fábricas españolas del grupo ya tienen un plan de despidos temporales vigente hasta el 30 de junio y los sindicatos temen que el ajuste se agudice en 2022.

6. Parón industrial masivo: solo Celsa y Alcoa resisten el golpe eléctrico en Galicia

Megasa, Ferroatlántica y Xeal se suman a los parones de los grandes consumidores eléctricos, como ArcelorMittal o Acerinox.

6. Colau desoye al pleno de Barcelona y rechaza una prueba de bus eléctrico para sustituir el tranvía

El ayuntamiento ignoró una votación en 2018 del pleno que contó con el apoyo de todos los grupos salvo de Barcelona en Comú y un concejal no-adscrito para que se hiciera una prueba piloto entre Francesc Macià y la Glòries.

