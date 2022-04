Las noticias más importantes de hoy, jueves 14 de abril

Un breve repaso a las noticias del día, la información necesaria para estar al corriente de la actualidad en España.

1. Madrid disputa a Barcelona el trono del turismo esta Semana Santa

Las reservas apuntan a que Madrid y Barcelona se disputarán el trono de ciudad más visitada esta Semana Santa, si bien, estos dos destinos se posicionan como favoritos para descansar y disfrutar este puente, que arranca con el Jueves Santo. Cataluña fue la región que más turistas recibió en abril de 2019, un mes marcado por las vacaciones de Semana Santa, como este año.

2. Escrivá negocia la reforma de los autónomos con patronales afines y excluye ATA y CEOE

Nuevo brete en las negociaciones para el nuevo sistema de cotización de los autónomos por ingresos reales previsto a operar desde 2023. El Ministerio de Seguridad Social está manteniendo contactos informales para avanzar en la negociación del sistema con los sindicatos CCOO y UGT y las organizaciones afines UPTA y Uatae, mientras que se han quedado orillados de los últimos movimientos ATA, integrada en CEOE, y la propia patronal.

3. Orange perfila una vida sin fútbol: prepara un plan b con el cine de reclamo

Los grandes operadores de telefonía llevan años regañados con los contenidos de televisión, sobre todo con el fútbol. Quieren darlo porque todavía hay clientes que no pueden vivir sin el balón; pero su coste es enorme y algunos han tomado medidas drásticas. Vodafone fue un ejemplo, dejando al deporte rey de lado. En un escenario similar parece estar Orange: no quiere alejarse de LaLiga y la Champions League pero, por si a caso, está empezando a activar un ‘plan B’ si las cosas no funcionan.

