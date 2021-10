Las noticias más importantes de hoy, miércoles 20 de octubre

Un breve repaso a las noticias del día, la información necesaria para estar al corriente de la actualidad en España.

1. Los socios de Sánchez se preparan para una negociación exprés de Presupuestos

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue dando largas a sus socios en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Según ha podido saber Economía Digital, los contactos “siguen fluyendo” y ya ha habido más reuniones “vía telemática”, según avanzan contactos directos de los encuentros.

2. El PP lanza una ofensiva parlamentaria para boicotear las negociaciones con la condena a ETA

El Partido Popular lanza una ofensiva parlamentaria para que todos los partidos condenen el terrorismo de ETA. Los populares registraron este martes un paquete de medidas entre las que también se encuentra instar al Gobierno a no pactar con las fuerzas que no condenen estos actos. Es decir, excluir a EH-Bildu de todas las negociaciones y, en particular, la de las cuentas públicas.

3. Indignación de los hoteleros con el Gobierno: los viajes del Imserso, retrasados ‘sine die’

El Ministerio de Derechos Sociales realizó la adjudicación provisional de los viajes del Imserso el pasado 7 de octubre. Es decir, anunció que empresas serán las que gestionen los contratos de estos viajes. Pero ahora, las adjudicatarias deben presentar toda la documentación requerida por el Gobierno y para ello cuentan con un mes de plazo.

4. La plantilla de Unicaja exige al banco que aclare las condiciones del ERE

Las negociaciones del ERE de Unicaja avanzan muy lentas y los más de 9.000 trabajadores que hay en plantilla tras la fusión con Liberbank agonizan 15 días después de que el banco anunciara la salida de 1.513 personas y el cierre de 395 oficinas.

5. Grifols consigue que Egipto cambie la ley para importar plasma de EEUU

La cotizada española pretende dirigir desde el país africano su expansión tanto por el continente como por Oriente Medio. Para ello construirá hasta 20 centros de captación de plasma

6. La semana laboral de cuatro días arrancará en 2022 en España con 160 empresas

La semana laboral de 32 horas llegará finalmente en 2022 a mayor escala a España a través de un proyecto piloto de ayudas a empresas impulsado por Más País en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 que podría beneficiar a unas 160 empresas y más de 3.000 trabajadores.

7. Un programa de Roures acapara el 30% de las subvenciones para la tele en catalán

El nuevo programa de TV3 L’última nit del karaoke, producido por una productora de Jaume Roures, costó 2,2 millones de euros. Esto supone un 30% de los 6 millones que la Generalitat destinó en 2020 en una partida destinada a los medios públicos, a través de la consellería de Cultura, para promocionar al sector audiovisual catalán.

