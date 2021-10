El PP lanza una ofensiva con la condena a ETA para boicotear la negociación presupuestaria

El Partido Popular lanza una ofensiva parlamentaria para que todos los partidos condenen el terrorismo de ETA. Los populares registraron este martes un paquete de medidas entre las que también se encuentra instar al Gobierno a no pactar con las fuerzas que no condenen estos actos. Es decir, excluir a EH-Bildu de todas las negociaciones y, en particular, la de las cuentas públicas.

Para Pedro Sánchez, los 13 votos de Bildu y ERC son prioritarios para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). La formación abertzale está dispuesta a garantizar el apoyo de sus cinco diputados al Gobierno y el Ejecutivo se esfuerza estos días en “blanquear”, a ojos del PP, ese respaldo para seguir conservando a sus socios de cara al futuro.

Cuando se cumplen 10 años del fin de ETA, el coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi, expresa su “dolor” por las víctimas y asegura que este dolor “nunca debiera haberse producido, a nadie puede satisfacer que aquello se hubiera prolongado tanto en el tiempo”.

Los socialistas celebran estas declaraciones sin que la formación abertzale haya condenado el terrorismo de ETA, ni ayudado a esclarecer los crímenes que todavía están pendientes, por ejemplo. Y pese a que el Gobierno ‘quitó hierro’ este martes al júbilo de los suyos, desde el Ejecutivo siguen defendiendo que Bildu es socio prioritario en la negociación de las cuentas públicas.

Según ha podido saber Economía Digital, los vascos ponen sobre la mesa, más allá del debate sobre ingresos, gastos e inversiones, la derogación de la reforma laboral, la de la ley Mordaza y la de Secretos Oficiales para apoyar los Presupuestos de Sánchez.

Desde el PP apuntan a Economía Digital que “Sánchez no puede pactar los Presupuestos con una formación que no ha condenado el terrorismo de ETA” e intentarán contactar con el resto de formaciones para que apoyen un paquete de medidas registrado este martes en sede parlamentaria en este sentido.

“Se deben de excluir de los pactos políticos y de los acuerdos de gobierno a aquellos que no condenen de manera explícita los crímenes de ETA e intenten legitimar su existencia”, sostuvo la portavoz parlamentaria Cuca Gamarra.

Recuperar la transferencia de prisiones

En este paquete de medidas, los populares también piden “que se realice un control exhaustivo a las competencias penitenciarias transferidas a las Administraciones autonómicas, sin excluir la posibilidad de recuperar dichas transferencias si se aprecia un trato de favor a los presos de ETA”. Otra medida que ataca directamente a los socios de Pedro Sánchez, en concreto al PNV.

Asimismo, solicitan que los crímenes de ETA sean considerados crímenes contra la humanidad para evitar la prescripción de los delitos e impulsar desde la Fiscalía General del Estado y también desde el Ministerio del Interior todas las actuaciones que sean necesarias para esclarecer los 379 crímenes de la banda terrorista que están pendientes de resolver.

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, durante un Pleno en el Congreso de los Diputados. Foto: EFE

El partido de Casado busca que se aplique íntegramente la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección a las Víctimas del Terrorismo que establece como principios fundamentales el reconocimiento, la memoria, justicia y dignidad.

Los populares piden que “se emprendan acciones legislativas en derecho a la Memoria Democrática de las Víctimas del Terrorismo como defensores de los valores de nuestra Constitución”, señalan para primar “lo que tiene que ser la educación a nuestros jóvenes para que conozcan de verdad lo que hemos vivido”.

El PP busca poner contra las cuerdas a los socialistas y a sus socios de Gobierno de cara a la negociación presupuestaria y estos días promoverán en el Congreso y en el Senado sendas declaraciones institucionales para obligarles a condenar el terrorismo de ETA.

“No vamos a normalizar, mientras no haya condena del terrorismo, mientras no haya colaboración, mientras no haya censura a los homenajes, mientras haya personas condenadas por terrorismo en ese grupo”, declaró Gamarra, que acusa al PSOE de querer “cambiar la historia”.

Además, ha reprochado el “silencio” de los socialistas después de que Otegi haya pedido este martes al expresidente del Gobierno Felipe González que diga que él “organizó los GAL”. “Nos llama la atención que el PSOE calle (…) sí le hemos escuchado cómo ataca al PP”, dijo la portavoz del PP.

“A ETA la venció el estado de derecho, la democracia, no fueron ellos los que decidieron abandonar las armas, fue la sociedad la que les empujó”, recalcó Gamarra.