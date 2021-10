El PSOE celebra el “pesar” de Otegi por las víctimas de ETA. Sin condenar nunca en firme el terrorismo de ETA, ni pedir perdón explícitamente, el líder de EH-Bildu, Arnaldo Otegi, ha leído este lunes una declaración solemne en el Palacio de Aiete (País Vasco) en la que ha asegurado que el “dolor” causado por ETA “nunca debió haberse producido”.

Tras años en silencio y hablando en nombre de la izquierda abertzale, Otegi se ha mostrado dispuesto ahora de “aliviar el padecimiento” de las víctimas de la organización terrorista. Unas declaraciones que celebran en Ferraz.

Tras la resaca del 40 Congreso Federal celebrado este fin de semana en Valencia, Pedro Sánchez reunió este lunes en Ferraz a toda su nueva Ejecutiva para iniciar la “primera toma de contacto” y los diversos “trámites administrativos”, según explicó el recién elegido portavoz Felipe Sicilia.

Sicilia salió acompañado en rueda de prensa por Patxi López. El exlehendakari, quien sufrió las amenazas de ETA, ha salido este lunes para asegurar que agradece este paso calificando la declaración de Otegi de “constructiva”.

“Creemos que es un paso importante, un punto de inflexión y una muy buena manera de la izquierda abertzale para recordar los 10 años del fin de ETA”, señaló el diputado vasco recordando que este miércoles el PSOE celebrará los diez años del fin de ETA.

“Es el compromiso de que van a hacer lo posible para mitigar ese dolor que aun queda abierto en muchos pueblos del País Vasco”, señaló López quien defiende que la izquierda abertzale tiene sus tiempos tras todo este tiempo en silencio y todavía sin condenar todos los atentados perpetrados por la banda terrorista.

El socialista reconoce que desde su partido pidieron “desde el primer día” que se dejaran de celebrar los homenajes a terroristas (ongi etorri), pero “son ellos los que van dando pasos porque ese mundo es complicado y tiene avances lentos”, insiste López.

El diputado celebra que “en este país hemos recorrido mucho más que en Alemania con los holocaustos, de los que no se empezó a hablar hasta 25 años después. Nosotros como país y como sociedad hemos hecho un recorrido que muchos no creerían que es posible y desde fuera, seguro, que nos mirarán con envidia”, señaló.

“Pero aún nos queda hacer mucho por la memoria que nos hará ser una sociedad decente, también para crear el relato de la verdad de lo que nos ha pasado y tenemos muy claro quién tiene que hacerlo, porque el asesino no puede dejar de ser el asesino. Seguro que vamos a seguir avanzando. Nos queda seguir construyendo convivencia. A los que hemos oído el ‘ETA mátalos’, esto es un avance”, relata López.

Acusa al PP de “utilizar” el terrorismo para atacarles

Desde el PSOE también han querido aprovechar, a raíz de este asunto, para cargar contra el principal partido de la oposición (PP) señalando que los de Casado utilizan el terrorismo de ETA para atacarles.

“Estamos ya hartos de los agoreros, los demócratas que no reconocieron que habíamos acabado con el terrorismo, los que siguen utilizándolo como si estuviera presente para atacar al Gobierno. Seguro que muchos verán que no sirve para nada el comunicado de hoy. No es verdad porque sabemos que dar pasos en ese mundo cuesta, valorémoslo, por tanto”, reiteró López.

“Muchos dirigentes del PP aseguraron que ETA era mentira y que seguía ahí. Es una cosa indecente, inmoral, utilizar el terrorismo para ganar en política. No se puede jugar con esto, de esta manera tan indecente. Dirán que el comunicado no vale para nada, pero los que lo hemos vivido sabemos que sirve y que significa un avance”, insistió el dirigente.

López mencionó a Javier Maroto, portavoz del PP en el Senado, para recordar que “nos quiso dar una lección a todos pactando con la izquierda abertzale en País Vacso ¡y ahora nos dice de todo cuando hacemos lo mismo! Que nos den lecciones sobre esto, tiene narices”, zanjó.