Las noticias más importantes de hoy, viernes 25 de febrero

Un breve repaso a las noticias del día, la información necesaria para estar al corriente de la actualidad en España.

Puedes seguir toda la actualidad desde nuestra portada ➜

1. España, preparada para abastecer a Europa si la guerra corta el suministro de gas ruso y ucraniano

Francia apenas importa gas por los gasoductos que llegan de España pues apostó por Ucrania, pero ahora podría aprovecharlos si la guerra corta su suministro

Leer más sobre suministro de gas ➜

2. La temporada turística, de nuevo bajo amenaza: Rusia gasta 2.000 millones al año en España

Ómicron empezaba a dar un respiro al turismo español, que confiaba en que Semana Santa fuera un punto de inflexión y en verano se volviera a niveles de ocupación del 2019, dando por casi superada la pandemia del Covid-19. Pero la orden de Vladimir Putin de invadir Ucrania y el consecuente conflicto bélico, ha vuelto a alterar todas las previsiones de recuperación del sector.

Leer más sobre la temporada turística➜

3. Las aerolíneas y hoteleras españolas pasan de puntillas por el conflicto Rusia-Ucrania

El turismo no levanta cabeza. Tras dos años de pandemia y de pérdidas, vuelve a ser uno de los sectores más afectados por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero en esta ocasión, las aerolíneas y hoteleras españolas no se verán tan penalizadas, principalmente porque no tienen presencia física en ninguno de los dos países ni operan vuelos directos desde nuestro país.

Leer más sobre el turismo➜

4. Cómo puede afectar Ucrania a Mercadona, Lidl o Carrefour: tensiones logísticas o faltas de suministro

Las cadenas de supermercados ponen a prueba su resiliencia por la guerra de Ucrania, en un año marcado por las turbulencias en las cadenas de suministro.

Leer más sobre las tensiones logísticas ➜

5. Mango, Springfield, Inditex y Tous cierran sus tiendas en Ucrania

La moda es uno de los sectores españoles con más presencia en Ucrania. Firmas como Inditex, Mango, Tendam o Desigual tienen decenas de tiendas repartidas por el país que se despertaron este jueves con la entrada de tropas rusas al país. Miles de ciudadanos abandonaron las principales ciudades del país y los comercios no tardaron en bajar la persiana.

Leer más sobre tiendas➜

6. Moreno aspira a controlar la Secretaría General del PP de Feijoó: o un andaluz o González Pons

A la espera que, de manera formal, Alberto Núñez Feijoó presente su candidatura a liderar el PP una vez que quede vacante la presidencia del partido tras la salida de Pablo Casado en el Congreso Extraordinario del próximo 2 y 3 de abril, ya se empieza a perfilar la estructura que surgirá en esta nueva etapa y en la que cobrará una gran importancia el PP andaluz.

Leer más sobre el PP➜

7. La encrucijada de Feijóo: saltar a Madrid en pleno rearme de la oposición en Galicia

En su ascenso a la presidencia del PP, Feijóo podría abandonar la Xunta en un momento clave: un año antes de unas municipales, con un BNG en subida y un PSdeG pacificado.

Leer más sobre Galicia➜

8. Aviso a Ayuso: los expertos de Hacienda cierran su informe con propuestas de armonización fiscal

El comité de expertos designado por el Ministerio de Hacienda para la reforma fiscal prevista para el año 2023 concluyó finalmente este jueves tras varios contratiempos su informe, incluyendo distintas opciones sobre la armonización fiscal pretendida por el Gobierno, las herencias, así como recomendaciones para elevar la fiscalidad en lo referido al diésel o los plásticos, los billetes de avión y una revisión de los tipos del IVA, entre otros. Precisamente, la propuesta de armonización fiscal es la que más polémica suscita, puesto que encuentra la total oposición de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha advertido que recurrirá judicialmente cualquier medida en esta dirección.

Leer más sobre Ayuso➜