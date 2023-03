Ley de alquileres en la Barcelona de Colau: suben los precios en todos los distritos hasta el 19%

Justo antes de que entrara en vigor la ley catalana del alquiler, en septiembre de 2020, el precio medio de la vivienda en Sants-Montjuïc (Barcelona) era de 836,4 euros. Dos años más tarde, lejos de reducirse, el coste ha subido un 18,72%, hasta los 992,96 euros. Mucho más caros son los pisos en Sarrià-Sant Gervasi, el primer distrito en renta per cápita, el de menor tasa de desempleo y en el segundo en el que más se incrementa el coste: pasa de los 1.306,50 a los 1.511,57. El alquiler se dispara así en esta zona un 15,70%. No hay rastro de los efectos de la norma que el Parlament aprobó con el objetivo de destensar el mercado en la capital catalana: el precio sube en todos los distritos y por encima del 10% hasta en seis de ellos.

La ley, que se aprobó con los votos a favor de ERC, Junts, Catalunya en Comú y la CUP, tenía como finalidad contener y moderar el precio del alquiler en aquellos municipios de la región que, por sus características, no garantizan viviendas de alquiler a un precio asequible. Y Barcelona es uno de los 61 declarados como áreas con mercado de vivienda tenso. Sin embargo, un informe elaborado por el Ayuntamiento que dirige Ada Colau revela que en los dos últimos años, desde que se aprobó esta norma, el crecimiento del coste de los alquileres ha sido imparable.

ECONOMÍA DIGITAL ha analizado los datos, publicados por el Gobierno en el Portal de Administración Electrónica, la plataforma que organiza y gestiona el Catálogo Nacional de Datos Abiertos. Al comparar el precio medio en los diez distritos de la ciudad en el segundo trimestre de 2020 -justo los tres meses anteriores a la entrada en vigor de la norma-, con el último del que hay datos disponibles, el tercero de 2022, la subida media es del 9,3%. Vivir en Barcelona sigue siendo (casi) una misión imposible. Por distritos, así queda el mapa:

Tras Sants-Montjuïc, el distrito en el que más se han elevado los alquileres y que coincide que es el más caro de la capital catalana es Sarrià-Sant Gervasi. Entre mayo y junio de 2022 sus habitantes pagaban de media 1.511,5 euros, frente a los 1.306,5 de antes de que entrara en vigor la ley, un 15,7% más. Le sigue Sant Martí, donde se ha pasado de los 939 euros a 1.073, lo que supone un aumento del 14,3%. Tras él va el más poblado de toda la ciudad, el Eixample, donde ahora cuesta 112 euros más hacer frente a este pago, de los 1.061,2 a los 1.173,5 euros, lo que supone un incremento del 10,6%.

Los 5 distritos más caros son en los que más sube el precio

Coincide así que los cinco barrios más caros de Barcelona- por orden: Sants-Montjuïc, Les Corts, Eixample, Sant Martí y Ciutat Vella- son en los que más sube el precio. De éstos, cabe destacar que Eixample, Ciutat Vella y San Martí son las zonas con más presencia de pisos turísticos, un factor determinante a la hora de subir precios. Hay 5.741, 3.655 y 1.451 apartamentos respectivamente, según los datos actuales de Inside Airbnb.

No obstante, durante la última legislatura, Ada Colau ha realizado varias ofensivas a este sector, que cada vez ha visto más trabas debido al Plan especial urbanístico de alojamientos turísticos (PEUAT) que regula la implantación de establecimientos de alojamiento turístico. Por ejemplo, en 2019, había hasta 397 pisos Airbnb más que ahora en l’ Eixample, según los datos de Montera34 Lab.

En este caso, los resultados no coinciden con una de las principales conclusiones del informe Los efectos de la limitación de precios de los alquileres en Cataluña elaborado por Esade, en el que los investigadores señalaban como efectos colaterales que «mientras las propiedades caras de los municipios afectados por la Ley 11/2020 experimentan reducciones de precios, las propiedades baratas experimentan aumentos». No obstante, este documento hace referencia a toda la región y no solo al caso de la capital catalana.

Gràcia, dónde menos sube el alquiler

El distrito de Gràcia es en el que menos sube el coste de la vivienda de alquiler, solo un 2%. Tras él, en Sant Andreu se incrementan un 2,46%; Horta Guinardó un 4,23% y en Nou Barris, la zona más asequible de toda la ciudad, un 5,31%. Es en este último, ubicado en las afueras, donde se encuentra el barrio más barato de los 73 que tiene Barcelona: Torre Baró, donde según los últimos datos, el precio medio es de 552,7 euros.

Por el lado contrario, los alquileres imposibles se encuentran en Les Tres Torres, en Sarriá-San Gervasio. Tiene una de las rentas per cápita más elevadas de Cataluña y alberga las residencias de gran parte de la burguesía industrial de la región. Vivir ahí de alquiler cuesta de media 1.990 euros. Le sigue de cerca Pedralbes, barrio situado en Les Corts que es conocido por acoger los Pabellones Güell, las puertas ornamentadas de Antoni Gaudí que se encuentran a la entrada de los Jardines de Pedralbes. De nuevo, el precio roza los 2.000 euros: 1.946 euros

Colau apuesta por intervenir el mercado

El efecto positivo de la ley catalana del alquiler brilla por su ausencia: los precios siguen por las nubes con una tendencia al alza y la oferta, en cambio, baja. Aun así, Colau, insiste en intervenir el mercado, no solo en Cataluña, sino en el conjunto de España. En concreto, exigió un tope al incremento del precio de los alquileres del 3% y recientemente, en una entrevista en El País, presionó al Gobierno de Pedro Sánchez para aplicar esta medida y aseguró que estaba en juego la “credibilidad de Sánchez como presidente progresista”. “Sería una enorme decepción que fallara otra vez con la vivienda”, advirtió.

Pero el PSOE rechaza completamente esta opción. Y de hecho, la regulación de los alquileres es uno de los choques con Podemos para aprobar la ley de vivienda. Hace tan solo una semana la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, aseguró que el límite del 2% a la subida del precio de los alquileres es una medida «absolutamente extraordinaria» durante la pandemia y rechazó la aplicación de un elemento similar de manera permanente a través de la nueva norma. Y mientras tanto, el pago del alquiler continuará siendo el principal quebradero de cabeza de una gran mayoría de españoles.