Lorena Roldán será la nueva portavoz del PP de Cataluña

La número dos del PPC por Barcelona, Lorena Roldán, consolida su papel en el Partido Popular y será la nueva portavoz de la formación azul en Cataluña, al que se vinculó como independiente después de salir de Ciudadanos, para concurrir a las elecciones de 14 de febrero del 2021. Milita en el partido desde octubre del año pasado.

Por su parte, el presidente del partido, Alejandro Fernández, trasladó la propuesta el pasado lunes y fue avalada por unanimidad en el comité de dirección. Ahora solo hace falta que lo ratifique el comité ejecutivo del partido, que previsiblemente podría celebrarse el lunes que viene, día 11. Con todo, fuentes del partido insisten en que esa reunión aún no tiene fecha, por lo que podría demorarse hasta después de Semana Santa.

Alejandro Fernández, convenció el pasado año personalmente a Roldán para abandonar Ciudadanos e incorporarse a su proyecto político como número 2 de su candidatura. Tal y como relató en una entrevista para Economía Digital, Roldán aseguró que dejó al partido naranja «por muchas razones, pero sobre todo porque no me siento cómoda con decisiones que se han tomado en Ciudadanos desde que se produjo un cambio en la dirección (liderada por Inés Arrimadas). No reconozco al Ciudadanos en el que militaba. Ciudadanos nació con un objetivo muy claro, que era hacer oposición al separatismo».

Lorena Roldán tomó el relevo de Inés Arrimadas de Ciudadanos en Cataluña después del salto de esta última al Congreso de los Diputados. Ocupaba los cargos de portavoz de Cs en el Parlament, portavoz adjunta de la ejecutiva nacional y portavoz en el Senado. Y no solo eso, sino que debía ser la candidata del partido naranja a las elecciones al Parlament de Cataluña. Y como tal fue escogida en unas elecciones primarias.

Alejandro Fernandez (d), junto a su numero dos, Lorena Roldán (c). EFE/Toni Albir

Sin embargo, abandonó este partido meses después tras el relevo forzoso de Roldán por Carlos Carrizosa que provocó protestas internas en Ciudadanos con el argumento de que se habían incumplido los estatutos. La normativa interna de Cs establece, en efecto, que los candidatos a presidentes de comunidades autónomas deben ser elegidos en primarias y Carrizosa fue designado directamente por la dirección del partido. Pero la dirección de Cs salió del paso argumentando que fue Roldán quien dio un paso a un lado para favorecer la conformación de una candidatura conjunta con las formaciones constitucionalistas en Cataluña.