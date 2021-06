Los barones que no irán a Colón llevan los indultos a sus parlamentos

Los barones del PP que este domingo no asistirán a la manifestación en contra de los indultos en la madrileña Plaza de Colón cumplen la ofensiva institucional del partido y hacen retratarse al PSOE mediante mociones registradas en sus parlamentos.

Los presidentes de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y Andalucía, Juanma Moreno ya han retratado a los socialistas en sus respectivas comunidades, mientras que en Galicia se espera un debate en torno a los indultos en el Pleno convocado para dentro de dos semanas, según ha podido saber Economía Digital.

Los populares quieren retratar el ‘no’ de los socialistas a condenar los indultos de los 12 condenados por el procés por tierra, mar y aire. En este caso: en el Congreso de los Diputados, en los ayuntamientos, en la calle y, finalmente, en el Tribunal Supremo. Mañueco ha sido el primer barón del PP en aprobar el pasado miércoles una iniciativa, sin rango de ley, en contra de la medida de gracia en las Cortes de Castilla y León.

Tudanca expresó “dudas”

La proposición salió adelante con el apoyo de los populares, que suman 29 diputados, Ciudadanos (11), Vox (1) y Por Ávila (1) y con los votos en contra de PSOE y de Podemos. En ella se expresó “el respaldo incondicional y absoluto de las Cortes a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico español como garantes de la integridad y unidad de la nación y del estado de derecho y la democracia en nuestro país”, según reza el texto de la iniciativa.

Los procuradores instaron a la Junta de Castilla y León a “exigir al Gobierno de España la no concesión del indulto a los políticos independentistas catalanes condenados por sedición y malversación de fondos públicos en octubre de 2019”, ya que vulneraron -como ha declarado el informe probado por el Tribunal Supremo- de forma “muy grave” la Carta Magna.

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, hizo escarnio del voto del líder socialista castellanoleonés asegurando que es “muy difícil tragarse el sapo” de ver a Luis Tudanca “votando a favor de los indultos sólo para que Sánchez no le riña“.

Por su parte, la presidenta del PP de Segovia, Paloma Sanz, afirmó que “muchos socialistas indicarán con su firma”, en la campaña del PP, que “el voto de Tudanca les ha sonrojado y les ha avergonzado”. El propio Tudanca ya expresó “dudas” en torno a los indultos pero acabó cediendo asegurando que es “valiente” el Gobierno aborde el tema. Y parlamentario de Podemos, Pablo Fernández, es el que dio la nota en las cortes llamando “traidores a España” a los parlamentarios del PP al emitir su voto en contra.

La ausencia de Susana Díaz

La incomodidad del PSOE andaluz se vio retratada este jueves, más si cabe cuando sus principales cabezas de cartel evitaban pronunciarse respecto a los indultos con las primarias pendientes de votarse este domingo. PP y Cs presentaron sendas propuestas no de ley que se debatieron en la cámara autonómica obligando a retratarse al PSOE andaluz.

Los socialistas votaron a favor de los indultos, al igual que Adelante Andalucía y los diputados no adscritos. Todos con algunas salvedades, la candidata del PSOE a las primarias, Susana Díaz, no estuvo, casualmente, en la votación. La socialista se encontraba, según pudo saber ED, de visita en Almería como parte de la campaña que concluye este domingo con las votaciones de las federaciones andaluzas.

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, hace declaraciones durante su visita a Úbeda. Foto: EFE/ Carlos Cid

Tampoco estuvo presente su portavoz, José Fiscal, quien tenía cita para vacunarse y no pudo asistir al Pleno, según cuentan fuentes socialistas. La parlamentaria encargada de defender la posición del PSOE fue Araceli Maese, de Cádiz, miembro de la ejecutiva local y que se ha posicionado a favor de Espadas en estas primarias.

La propia Maese arremetió contra la propuesta asegurando que sólo busca “utilidad política de un asunto de Estado por intereses electorales de PP y Ciudadanos”.

El texto muestra su rechazo a la concesión de indultos, por parte del Gobierno de la Nación, a los políticos y cargos del procés “que han atentado con sus actuaciones contra la Constitución Española y el Estado de Derecho que configura la ley, la unidad de España y contra bienes jurídicos tales como la convivencia social, las libertades individuales y los derechos constitucionales”.

Lambán, reincidente

La ofensiva de los populares contra los indultos y para retratar a los socialistas continúa también en Diputaciones y Ayuntamientos. El PSOE de Lambán bate todos los récords de los socialistas por el momento, tras alinearse por dos veces a favor de los indultos en Zaragoza.

Los socialistas votaron este miércoles en la Diputación de Zaragoza (DPZ) en contra de una moción que pedía rechazar los indultos y hace un par de semanas hicieron lo mismo en el ayuntamiento de la capital aragonesa, pese a que unos días antes el socialista Javier Lambán había declarado que no veía con buenos ojos esos indultos.

El barón socialista Javier Lambán, presidente de Aragón, recordó en mayo que para el indulto es imprescindible el arrepentimiento. Foto: EFE/JB/Archivo

La moción prosperó en el Ayuntamiento de Zaragoza, gracias a los votos del PP, Cs y Vox, que suman mayoría absoluta. Sin embargo, no prosperó en la Diputación de Zaragoza, donde esos tres partidos no suman mayoría absoluta.

La postura adoptada por el PSOE aragonés supone un alineamiento público a la tesis de Pedro Sánchez y un revés para el barón. Desde la federación aragonesa destacan que son “mayoría” los que apuestan por otorgar los indultos y repiten el mantra de Sánchez “en favor de la convivencia”.

La ofensiva del PP continúa

La ofensiva de los populares continúa por todas las comunidades y ya advierten que, incluso, en donde no gobiernan también registrarán este tipo de proposiciones no de ley “para retratar a todos los socialistas”, insisten.

En la Comunidad Valenciana, los populares ya han anunciado que presentarán iniciativas para condenar los indultos en todos los municipios y en las Cortes “para mostrar el apoyo a la Constitución, a la integridad de España, a la separación de poderes y en contra de los indultos a los independentistas”.

La presidenta del PP de la ciudad de Valencia, María José Catalá, afirmó que “hoy el señor Baldoví se ha puesto del lado de los golpistas y no de la Ley. Junqueras no es de fiar, ya que renegó del indulto y afirmó que lo volvería a hacer. Así que Ribó y Compromís van a tener que retratarse y decir si están con la unidad de España o no, y también Puig va a tener que votar en las Cortes y decir claramente si está a favor o no de los indultos”.

La dirección nacional del PP, en boca del vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, negó este jueves que la manifestación contra los indultos en la madrileña plaza de Colón genere diferencias en el seno de su partido y defendió que el que tiene “un lío enorme” es el PSOE. El partido continúa recogiendo firmas contra la medida de gracia y se prepara para estar, en una segunda línea y junto al resto de partidos, en la protesta del domingo.