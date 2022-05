Más País falsificó firmas para concurrir a las elecciones de 2019

Más País, el partido político con el que Íñigo Errejón concurrió a las elecciones generales en noviembre de 2019, podría haberse constituido de manera irregular, según ponen de manifiesto chats internos de los miembros de Más Madrid. En concreto, se habría simulado la convocatoria de una asamblea y falsificado firmas para crear la nueva marca política con la que se pasó del ámbito regional al nacional.

El tesorero del partido en esos momentos y actual concejal del Ayuntamiento de Madrid, Francisco de Asís Fernández Camacho, asegura en uno de los mensaje desvelados por El Mundo, con fecha 2 de octubre de 2019 que «como imaginaba, dicen que hubo una asamblea el domingo 22 [de septiembre], convocada en tiempo y forma en la que se adoptaron los acuerdos de modificación de nombre, ámbito y logo».

«No esperarán que creamos que fue la de Galileo», subraya en alusión a una reunión convocada a través de Telegram con el objetivo de formalizar la candidatura de Errejón a las elecciones generales. Si bien durante el encuentro se produjo una votación de forma improvisada mediante cartulinas, no se detalló ningún cambio de estatutos para respaldar el salto al panorama nacional.

Después de la celebración de la supuesta asamblea, Asís explica en los mensajes de Telegram que los líderes de la formación «expidieron un certificado de los acuerdos y el lunes 23 fueron al notario».«En fin», zanja la entonces compañera de partido, Marta Higueras, que se presentó a las elecciones como número dos, pero renunció a su escaño para ser la portavoz de Más Madrid en el consistorio madrileño.

El diputado de Más País Iñigo Errejón, interviene en el Congreso. EFE/ Fernando Alvarado

«Me acaba de llamar Pablo Chino«, en referencia al senador y diputado de la Asamblea de Madrid Pablo Gómez Perpinyà, «y me ha pedido disculpas por cómo se han hecho las cosas en el cambio de Más Madrid a Más País. Me ha dicho que después de la primera asamblea del domingo dieron por hecho que había que hacer el cambio, que no había otra alternativa y se pusieron a ello sin hablarlo con nadie más», conversan los dos miembros del partido en los mensajes.

«Reconoce que fue un error y me ha pedido que os lo traslade. Por mi parte, agradezco que intenten justificarlo y reconozcan ese error», insiste Asís a lo que Higueras contesta: «Además de pedir disculpas, creo que es muy importante que te expliquen con exactitud la situación jurídica de Más País y Más Madrid. También que todas las cuestiones de las cuentas queden claras». Y alerta: «De otra forma no podremos avanzar, tenemos que intentar subsanar cualquier defecto que exista en esto».

Asís defiende que era la «única forma» de participar en los comicios

Sin embargo, Asís defiende que esa era «la única forma» de participar en las elecciones. «Yo creo que está claro, otra cosa es que no se haya seguido el procedimiento adecuado en la toma de decisiones», insiste.

El 1 de octubre de 2019, Asís también contactó con el concejal del Ayuntamiento de Madrid José Manuel Calvo, al cual dijo: «Tendrían que haber convocado la asamblea […] y ssi e debería haber aprobado la modificación de estatutos«, dando a entender que ninguno de los dos procesos tuvo lugar. Mientras que Calvo pregunta si se podía tomar «una decisión así sin informar al consejo», Asís afirma: «Obviamente, no. Tendrían que haber convocado la asamblea». Y Calvo asevera: «Eso hubiera sido lo correcto».

Posteriormente, en marzo de 2020, Asís conversa con el concejal Luis Cueto, que le recuerda que habían ido a por él «por la falsificación de su firma». En lugar de desmentirlo, el tesorero del partido afirma: «Aquello me pareció también una vergüenza y lo dije donde creía que lo debía decir».