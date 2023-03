Moción de censura: Moncloa deja en vilo a Yolanda Díaz a las puertas de su gran anuncio

El calendario no engaña y, a diez semanas de las elecciones municipales y autonómicas, el Gobierno sabe que no hay un sólo día que perder. Es por ello que Moncloa se está esmerando en no desvelar su estrategia para el menú parlamentario de este martes, la moción de censura. Y ni confirma ni desmiente que, además del presidente Pedro Sánchez, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, intervenga en la sesión. Sería otorgarle un foco que le conviene más que nunca, dado que Díaz anuncia en breves su candidatura a las generales y necesita un revulsivo en plena pugna con Podemos.

Así lo ha constatado este lunes la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que ha comparecido tras el Consejo de Ministros que se ha adelantado una jornada para no coincidir con la moción de censura. «El debate tendrá lugar en base al reglamento de la cámara», ha guiñado la portavoz, para remarcar que la tónica será «el reglamento y la acción ágil de los grupos parlamentarios».

Cuestionada directamente por la estrategia que Moncloa ha diseñado para el Gobierno, Rodríguez se ha limitado a decir a los periodistas que «allí lo comprobarán». Sólo ha ahondado en el mensaje a trasmitir, que no es otro que la «importancia de la distinción de modelos». «Tenemos dos modelos políticos muy distintos: uno, el que representa este Gobierno de progreso, y otro, el que representan la derecha y la extrema derecha».

Las «capitulaciones matrimoniales» de PP y Vox

De hecho, la consigna es tratar de encapsular el rol del Partido Popular y de su presidente, Alberto Núñez Feijóo -que no acudirá al Congreso durante la moción aunque podría al ser senador por cuota autonómica-, en una nueva foto de Colón que integre a los populares y a Vox en un mismo marco. La moción y el sentido de los votos de los dos partidos «son las capitulaciones matrimoniales para ambas formaciones políticas», a ojos del Gobierno.

«Esta moción cuenta con algunas novedades», ha señalado Isabel Rodríguez, con respecto a la anterior moción de censura que registró y afrontó Vox en el año 2020. Primera, que el candidato, el economista Ramón Tamames, «no pertenece a Vox», y después que el principal partido de la oposición, el PP, «en lugar de oponerse [como hizo en aquella ocasión] se va a abstener». «Lo que va a hacer el señor Feijóo con esta abstención es atar su futuro político a la ultraderecha, es importante resaltarlo en alguien que dijo ser moderado».

Así, Rodríguez ha recordado que la primera decisión del presidente del PP nada más alcanzar su cargo en abril de 2021 con respecto a Vox fue «formar el gobierno de Castilla y León» [donde existe un ejecutivo autonómico de coalición con los de Santiago Abascal] y, ahora, continúa «con esa seda de pactar con la ultraderecha».