Nueva bronca en el Gobierno: Podemos critica que el PSOE busque el ‘sí’ del PP al decreto energético

Nueva bronca en el Gobierno de coalición. La secretaria de Acción Institucional de Podemos, María Teresa Pérez, critica que el PSOE busque el ‘sí’ del PP al decreto energético impulsado por el Gobierno, que se someterá a votación este jueves en el Congreso, antes de centrarse en cuidar la mayoría plurinacional.

A su juicio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «se equivoca cuando le tiende la mano» a una formación que no es un «partido de Estado» y supone, además, un «esfuerzo inútil que confunde a los votantes progresistas«, asegurando que la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo «no está dispuesta ni es capaz de afrontar los desafíos de nuestra época».

En este sentido, la dirigente de la formación morada ha señalado que la verdadera «frivolidad» de la que habla el PP sobre el decreto energético, es decir que no hay que ahorrar energía, no crear medidas para bajar la factura de la luz y que no se actúe para frenar el cambio climático ni para cuidar el planeta. «Esto lo hace un partido trumpista y antidemócrata», ha sentenciado.

Sobre el decreto de ahorro energético: es estéril que el PSOE se empeñe en tenderle la mano al PP. Tenemos una derecha negacionista y obstruccionista que no está dispuesta a afrontar los desafíos que vienen.



El PP votará en contra del decreto de ahorro energético

El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, aseguró este martes que su formación política no puede compartir las medidas del decreto energético planteado por el Gobierno por tratarse «de una imposición». Por ello, su partido votará en contra de la convalidación de la norma el próximo jueves en el Congreso de los Diputados.

Bravo precisó en el programa la Hora de la 1 de TVE que al PP «no se le han trasladado las medidas y ni siquiera se ha escuchado a las comunidades autónomas». «Sobre todo», añadió, «se imponen una serie de medidas al sector privado sin contraprestaciones ni ayudas». Además, reiteró que las medidas deberían ser “recomendaciones”, no imposiciones, y menos con “sanciones tan altas”.

El Gobierno asegura que cuenta con los apoyos suficientes

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado este miércoles que el Gobierno cuenta con los votos «suficientes» para sacar adelante mañana el real decreto ley sobre las medidas de ahorro energético para contener la subida de los precios por la guerra en Ucrania.

No obstante, la ministra se ha abstenido a precisar qué grupos parlamentarios darán el respaldo al Gobierno. «Se conocerá mañana», ha aseverado Ribera. De momento, el Gobierno ha ofrecido a las formaciones que se tramite como un proyecto de ley para introducir cambios en el texto una vez aprobado.