El PP cree que Sánchez arrincona a Podemos en las CCAA para facilitar que Yolanda Díaz les absorba

Veinte días restan para las elecciones municipales y autonómicas del 28-M y el posicionamiento de todos los candidatos frente a la verdadera partida de póquer, los pactos postelectorales, empiezan a dejarse entrever. Porque a ninguno se les escapa que una vez superada esta campaña vendrá otra, la de las generales de diciembre. Y el trampolín tienen que saber usarlo todos, desde el PP a Yolanda Díaz con Sumar.

Es por ello que desde la planta noble de Génova consideran que la gresca a la que están implicados tanto el PSOE y su secretario general además de presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Podemos no es casual. Porque, al compartir espacio, en teoría se necesitan -razonan en la dirección del PP-y, de hecho, sus encuestas internas revelan que muchos de los gobiernos autonómicos en liza caerán de un lado u otro dependiendo del cuerpo a cuerpo entre Podemos y Vox. «Si entra Podemos en Castilla-La Mancha o en la Comunidad Valenciana, será para ellos, Si no, son nuestras», afirman dirigentes del partido en privado. «Sin Podemos, no hay gobiernos autonómicos para el PSOE».

¿Cómo se explica entonces la pugna con una de las banderas principales del Gobierno central -la vivienda-, ahora que Podemos carga por la propuesta de Pedro Sánchez de financiar la entrada de la hipoteca a jóvenes y familias vulnerables, por ejemplo? La dirección popular considera que «lo están haciendo para que Yolanda Díaz compre lo que quede de Podemos para las generales lo más barato posible».

Ganar las elecciones o ganar los gobiernos

Podemos y Yolanda Díaz aún no se han entendido y el encaje parece cada vez más complicado entre las fuerzas. Así, la líder de Sumar, como cabeza del llamado espacio a la izquierda del PSOE, donde concurren diversas fuerzas, va a jugar a distintas bandas durante la campaña. En el caso de la Comunidad de Madrid o la Comunidad Valenciana, llegará a hacer actos pidiendo el voto, simultáneamente, por Podemos, Más Madrid y Compromís. Eso sí, sin coincidir en ningún acto con Ione Belarra o Irene Montero, que no están por integrarse en Sumar y el acuerdo parece cada día más lejos los procedimientos de las últimas semanas.

Pero, con todo y pese a que el programa marco de los morados para las autonómicas y municipales, donde proponen crear un Mercadona público, entre otras medidas, les parece «una locura», no piensa el PP entrar al barro con Podemos. Su único objetivo para la confrontación de modelos es Pedro Sánchez y el PSOE. «Podemos que crezca todo lo que pueda en sus territorios, a ver si sobrevive», pronostican desde el entorno del presidente popular, Alberto Núñez Feijóo.

Leer más: Podemos quiere un Mercadona público e inmobiliarias controladas por las CCAA

La Comunidad Valenciana o Aragón, sin color claro

Los ánimos están altos en Génova tras el espaldarazo de las últimas encuestas este lunes. «Vamos a ganarles en las elecciones», guiñan desde la dirección. Aunque, verdaderamente, para ellos la diferencia entre ganar las elecciones y ganar los gobiernos depende de la integración de la izquierda, en estos comicios y los que vienen. «Sólo Podemos puede salvar a Sánchez de quedarse sin la Comunidad Valenciana, Aragón, La Rioja o Cantabria», alertan. Baleares la dan por hecha, como ya adelantó Economía Digital.

Pero en la cesta de Génova no son los únicos territorios que caen: fuentes de la dirección del PP muestran su convicción con cinco gobiernos autonómicos más. «Vamos a ganar en Comunidad Valenciana, Baleares, Aragón, Cantabria, Murcia, Madrid, Ceuta y Melilla», enumeran. Cada autonomía es un mundo, porque no es la misma batalla por Murcia y Madrid, plazas que defienden y donde el partido se juega en si Fernando López Miras e Isabel Díaz Ayuso consiguen la mayoría absoluta, que por las demás, que tendrán un resultado muy, muy ajustado, según las predicciones internas populares.

Desde el otro lado, hay comunidades autónomas donde sí se da ya por imposible el arrebatarle el Gobierno al PSOE, aunque presentarán partido. Es el caso de Asturias -aunque el subidón de apoyos certifica, a sus ojos, que efectivamente este año se inaugura un nuevo ciclo electoral con el PSOE en retroceso-, Castilla-La Mancha y Extremadura. También resiste para los socialistas, a tenor de las encuestas internas de Génova, el Ayuntamiento de Sevilla, su mayor bastión municipal.