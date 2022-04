Olona acusa a Batet: «No pierde oportunidad en prostituir esta cámara»

La secretaria general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, Macarena Olona, y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, han protagonizado una nueva bronca en la Cámara, después de que la diputada la haya acusado de «prostituir la institución, haber «secuestrado a la Cámara» y «vulnerar derechos» de todos los ciudadanos.

«Tenemos aquí a la Dolores Delgado del Congreso de los Diputados, su presidenta, que no pierde oportunidad en prostituir esta cámara», le ha espetado Olona durante su intervención. También le ha recriminado haber «rendido por completo» la institución, «aniquilando la separación de poderes y secuestrando el Congreso«. Y ha aseverado: «Ha quedado en la historia del constitucionalismo español como catedrática de Derecho Constitucional que vulneró todos nuestros derechos».

Olona ha proseguido culpándola de haber facilitado el acceso a formaciones independentistas a secretos oficiales, ya que el Congreso ha constituido este jueves la comisión de secretos oficiales, de la que han pasado a formar parte diputados de EH Bildu, ERC, JxCat y la CUP. Tras la rebaja de la mayoría necesaria, de tres quintos a absoluta, para elegir a sus miembros, el rechazo de PP y Vox, y la marcha en señal de protesta de Cs, no ha impedido incluir a los independentistas.

Por su parte, Batet le ha afeado que no haya tenido la «elegancia» de no dirigirse a «la única persona que no puede entrar a debate» en el Congreso de los Diputados. «No ha encontrado suficiente motivación para hacer una intervención que respete a los organismos de Gobierno de esta Cámara, al decoro y a la educación parlamentaria«, le ha recriminado. Una palabras que han sido contestadas por los diputados de Vox al grito de «dimisión, dimisión».

Comisión de secretos oficiales

La Comisión parlamentaria de Control de créditos destinados a gastos reservados, más conocida como la de secretos oficiales, estará dirigida por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. La Comisión, que comenzará a funcionar previsiblemente la próxima semana y que fue ofrecida a la Generalitat de Cataluña por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, tiene como objetivo ofrecer explicaciones y calmar el enfado del independentismo ante el presunto espionaje a políticos a través del sistema Pegasus.

Sin embargo, al independentismo, que no ha participado en el debate, no le convence esta salida al entender que es insuficiente y siguen reclamando la asunción de responsabilidades y la formación de una comisión de investigación sobre el supuesto espionaje.