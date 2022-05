¿Qué es y cómo funciona la comisión de secretos oficiales?

La Comisión de Secretos Oficiales, oficialmente llamada Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados, fue creada en 1995 y se encarga de controlar los créditos destinados a los Presupuestos Generales del Estado. En 2002 extendió sus competencias a toda la información clasificada de la que tuviesen conocimiento los servicios de inteligencia españoles.

Además de controlar las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), los titulares de los Ministerios de Defensa, Interior y Exterior deben informar sobre la aplicación y uso de los fondos presupuestarios en sesiones secretas.

¿Cómo funciona?

En la comisión de Secretos Oficiales, los representantes en el Congreso deben dejar su móvil fuera de la sala antes de entrar. Una vez dentro, se les recuerda la obligación de guardar el secreto. Así, los representantes de cada grupo parlamentario pueden tener acceso a todo tipo de documento que soliciten, pueden tomar notas de los documentos y peguntar sobre cualquier aspecto. No obstante, no pueden sacar ninguna hoja ni hacer copias, ya que los miembros están obligados por ley a no divulgar ningún tipo de información.

El Congreso constituía el pasado jueves la comisión de secretos oficiales, de la que han pasado a formar parte diputados de EH Bildu, ERC, JxCat y la CUP. Los nuevos miembros de esta comisión, elegidos por voto secreto, son el socialista Héctor Gómez, con 280 votos; Cuca Gamarra del PP, con 282, Iván Espinosa de los Monteros de Vox, 270 votos; Pablo Echenique de Unidas Podemos, 272; Edmundo Bal de Ciudadanos, 276 votos; Aitor Esteban del Partido Nacionalista Vasco, 275 votos, y los independentistas Gabriel Rufián de ERC, Miriam Nogueras de Junts, Mertxe Aizpurua de EH Bildu y Albert Botran de la CUP, con 186 votos.

Este jueves la comisión de Secretos Oficiales, dirigida por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, vuelve a constituirse tras dos sin hacerlo para aclarar todos los asuntos que rodean el espionaje a independentistas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la Ministra de Defensa, Margarita Robles. La directora del CNI, Paz Esteban, comparecerá en esta para dar explicaciones sobre el caso Pegasus.

Según ha explicado el exdiputado del Partido Demócrata de Cataluña, Jordi Xuclá, en una entrevista en RNE, quien participó en esta comisión en el pasado, cualquier tipo de intervención tiene que seguir un protocolo. Este consta de una autorización de 6 meses con dos prórrogas posibles, motivación si no hay ningún elemento relevante para la investigación y la obligación de destrucción de las pruebas al final de la intervención.