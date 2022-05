Bolaños no salva la cara de la directora del CNI

Cada día que pasa aparecen nuevos episodios del caso Pegasus. Este lunes se conoció que los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron intervenidos. Los socios del Ejecutivo han pedido que se depuren responsabilidades y, aunque el titular de la Presidencia, Félix Bolaños, ha insistido en que todavía hay que esclarecer los hechos, el puesto de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, que de momento se mantiene en su cargo, no está a salvo.

«Primero tenemos que saber qué ha ocurrido», ha explicado el ministro este martes en una entrevista en Cadena Ser. Bolaños, con actitud prudente, ha señalado que en primer lugar el Gobierno debe saber si «podría haber hecho más» para evitar el espionaje. Al ser preguntado por si había que reformar los procedimientos, ha respondido que se trata de «decisiones posteriores a conocer exactamente qué ha ocurrido». «Y en esa fase estamos», ha aseverado.

Félix Bolaños en una imagen de archivo. EFE/Zipi

«Este tipo de programas como Pegasus o los hackers en general son gente que vive de ir por delante de los programas oficiales para encontrar las rendijas de seguridad para meterse por ahí y no es una cosa que le haya pasado solo a España, a docenas de países les ha pasado», ha justificado. No obstante, no ha salvado a la directora del CNI. «Lo importante ahora es conocer la verdad y a partir de ahí sacar conclusiones», ha insistido Bolaños.

Si hay algo que el Ejecutivo tiene claro en este proceso es que hay que intensificar los protocolos de seguridad. «Hay que reforzar los procedimientos para que toda la ciudadanía y los responsables públicos puedan tener tranquilidad», ha afirmado. El ministro ha reconocido su preocupación por este caso que tacha de ser «muy grave», pero no ha querido señalar a los posibles sospechosos de haber ordenado el espionaje.

Bolaños: «No podemos hacer suposiciones y atacar a países»

«El informe no recoge nada sobre una posible autoría», ha respondido al ser preguntado por si se plantea que Marruecos haya sido el responsable. «¿Quién es? No lo sabemos. No es bueno hacer suposiciones porque podemos estar atacando a países que no tengan nada que ver», ha puntualizado.

«Sí que ha habido dos intrusiones en mayo y junio del 21 y una de la ministra. Han sido externas lo que significa que no ha sido el Estado y que no ha tenido autorización judicial», ha explicado en la la misma línea que en la rueda de prensa de este lunes. Y ha insistido en que no tiene sentido hacer conjeturas o interpretaciones.

Finalmente, Bolaños ha aclarado que informó al PP sobre el espionaje a Sánchez y Robles antes de hacerlo público y le ha pedido «altura de Estado». «Tiene que estar al lado del Gobierno sin duda», ha aseverado. «Cada vez la política de Feijóo se parece más a la de Casado», ha apostillado.