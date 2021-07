Óscar López: el compañero de Sánchez en la ‘escuela’ de José Blanco se convierte en su spin doctor

El PSOE vuelve a la sala de máquinas de Moncloa con el nombramiento de Óscar López como director de Gabinete de Pedro Sánchez. El actual presidente de Paradores fue formado, junto a Pedro Sánchez y una generación de jóvenes cargos socialistas, para liderar el partido en la época post-Zapatero. Ahora, se ha convertido en la mano derecha del jefe del Ejecutivo.

La relación entre Pedro Sánchez y su nuevo spin doctor ha atravesado por importantes altibajos en la última década. Pese a ello, ambos se conocen desde sus inicios en política y el presidente confía en Óscar López para esta nueva etapa. Ahora, la ‘fontanería’ del Gobierno recae, de nuevo, en alguien “100% PSOE”, tras la época de Iván Redondo, sin carné del partido, al frente del gabinete.

Dos “niños de Blanco” en La Moncloa

La elección de Óscar López supone, en cierta forma, el cumplimiento de un viejo objetivo del que fuera secretario de Organización del PSOE en la época de José Luis Rodríguez Zapatero: José Blanco.

Dirigentes históricos del PSOE señalan al también ex ministro Portavoz y de Fomento como el ‘padrino político’ de Pedro Sánchez, Óscar López, César Luena y Antonio Hernando. Los cuatro, de la misma generación y afiliados al partido desde su juventud, fueron ascendiendo y formándose bajo el paraguas de Blanco.

Durante el segundo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Ferraz empezó a diseñar el PSOE posterior a la marcha del presidente. Antes de las elecciones de 2011 y el posterior congreso federal que enfrentó a Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón, el objetivo era diseñar una nueva ejecutiva, con jóvenes valores del partido que llevaran de nuevo al PSOE al Gobierno a corto plazo.

Óscar López y Antonio Hernando fueron los portavoces del PSOE de Pedro Sánchez en el Senado y el Congreso. // EFE

La debacle de Rubalcaba tras las elecciones europeas de 2014 precipitó los acontecimientos y los llamados “niños de Blanco” se situaron ya en primera línea del partido. Pedro Sánchez como secretario general, César Luena como secretario de Organización, y Antonio Hernando y Óscar López como portavoces del Grupo Socialista en Congreso y Senado, respectivamente.

El equipo, sin embargo, se desmoronó en el tumultuoso Comité Federal del 1 de octubre de 2016 que concluyó con la dimisión de Pedro Sánchez tras la ofensiva de los barones regionales, liderados por Susana Díaz, para forzar la salida del secretario general.

Aquella noche, Antonio Hernando decidió respaldar a los críticos de Sánchez para conservar su puesto como portavoz del PSOE en el Congreso. César Luena y Óscar López se mantuvieron leales al secretario general depuesto, lo que provocó el cese de este último con portavoz de los socialistas en el Senado, ya con la gestora en Ferraz.

Sánchez, no obstante, no encajó del todo bien que tanto Luena como López apoyaran a Patxi López, y no a él, en las primarias del partido en 2017. Pese a ello, y una vez alcanzada La Moncloa, situó al primero como eurodiputado en Bruselas y nombró al segundo presidente de Paradores.

Un acercamiento por WhatsApp

Las fuentes consultadas por Economía Digital afirman que Pedro Sánchez y Óscar López habían restablecido un contacto fluido desde hacía tiempo. No obstante, en los últimos meses, “los intercambios de mensajes de WhatsApp entre ambos se han multiplicado”.

Óscar López y Pedro Sánchez.

Ambos, en todo caso, “se conocen de toda la vida” y Sánchez siempre valoró la opinión de López en el pasado. Ahora, y tras la moción de censura en Castilla y León tras lo sucedido en Murcia, las conversaciones entre ambos se convirtieron en más fluidas.

El nuevo director de Gabinete ha restablecido la relación de confianza que tenía con Pedro Sánchez y vuelve a situar al PSOE a los mandos de Moncloa. Una decisión que ha gustado, y mucho, en diferentes ámbitos socialistas.