La participación en las elecciones en el País Vasco alcanza el 28% a las 13:00 horas

La asistencia a las urnas en el País Vasco avanza a buen ritmo: hacia las 13:00, la participación era del 28%. Por territorios, en Álava ha votado el 25,9%, en Vizcaya el 27,4% y en Guipúzcoa el 30%, ha informado el vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka.

En cuanto a los índices por capitales, Bilbao alcanzaba un 25,7 %; San Sebastián, un 29,5 %, y Vitoria, un 25,3 %.

Según ha confirmado el Gobierno vasco, las 2.695 mesas donde están votando 1,79 millones de ciudadanos están recibiendo los sufragios con normalidad.

Las votaciones de los candidatos

Todos los candidatos ya han votado durante la mañana. Uno de los primeros en hacerlo fue el popular Javier de Andrés, quien tras depositar su sobre en un colegio electoral del barrio Judimendi de Vitoria calificó a la jornada como “un día perfecto par ir a votar. Confiamos en tener el respaldo de muchos vascos para lograr ser decisivos en la próxima legislatura. Es necesaria la centralidad que aportamos en el Parlamento Vasco”, puntualizó.

Un empleado de correos entrega votos por correo en una mesa electoral en un colegio electoral en Durango. EFE/ Luis Tejido

También fue madrugador Iñigo Urkullu, que deja su mando en el Gobierno Vasco tras 12 años. En el colegio de Durango donde fue a votar dijo que espera que su sucesor «pueda tener una legislatura lo más tranquila posible y que no se repitan situaciones que Euskadi ha tenido que afrontar a lo largo de estos 40 años, con tempestades que se han tenido que ir superando».

Uno de los candidatos con más chances de sucederle, el peneuvista Imanol Pradales, votó en el Centro Cultural Santa Clara de Portugalete, donde llamó a la población a concurrir a las urnas “para decidir el futuro de Euskadi”.

Su principal contendiente según los sondeos previos, Pello Otxandiano (EH Bildu), votó en el pueblo vizcaíno de Otxandio, donde consideró que la jornada era “un día espléndido para poner en marcha un cambio político en esta parte del país”. “Tenemos la posibilidad de que los mismos sigan o dejen de hacer lo mismo”, agregó.

El socialismo vasco aspira a tener la llave de las elecciones. Su candidato a lehendakari, Eneko Andueza, emitió su voto en el colegio público Maestro Zubeldia de Portugalete.

Allí afirmó “Euskadi se juega a su futuro, el de nuestros hijos, el de nuestras hijas, el nuestro propio; nos jugamos nuestro estado de bienestar, nuestros servicios públicos y creo que la mejor manera de defenderlos es acudir a votar”.

Los llamamientos a votar

En un colegio de Deusto, Bilbao, fue a votar la candidata de Sumar Alba García, donde “por la emoción” se olvidó su propia papeleta y emitió una de la mesa electoral. “Hoy es un día importante” en el que “puede haber un giro a la izquierda en Euskadi”, vaticinó.

La candidata de Elkarrekin Podemos, Miren Gorrotxategi, concurrió a votar al colegio Zabaldarra en Durango, donde estuvo un buen rato buscando su apellido entre las mesas electorales. La confusión era porque en su DNI su apellido figura con CH, mientras que en el censo electoral está en euskera.

Luego, frente a las cámaras, instó a las personas jóvenes «que tomen parte porque hoy es un gran día para la democracia porque decidimos cómo será Euskadi en los próximos años» y «que no piensen que esto no va con ellos porque no da igual quién esté».

En cuanto a la candidata a lehendakari de Vox, Amaia Martínez, tras votar en Vitoria dijo que en la jornada «brillará la alegría y la esperanza» y se ha mostrado convencida de que este domingo «habrá votos valientes y patrióticos».