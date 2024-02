Patxi López asegura que García-Page «no habría preferido» que ganara el PP en Galicia

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, afirmó este martes que el socialista Emiliano García-Page «no habría preferido de ninguna de las maneras que ganara el Partido Popular» en los comicios gallegos del domingo.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Patxi López respondió a las declaraciones realizadas por el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, quien dijo que «si el PP hubiera perdido la mayoría» en Galicia «el ganador hubiera sido Puigdemont». Y añadió: «Me alegro de que no haya ganado Puigdemont».

El portavoz socialista dijo no ser «el exégeta de Emiliano García Page, no sé cuál es la intención de lo que ha dicho, pero yo creo que no habría preferido de ninguna de las maneras que ganara el Partido Popular, sino que ganara el Partido Socialista».

«Estoy convencido que no hay ni un solo socialista que sea socialista y que tenga esa vocación esa voluntad de que ganen otros unas elecciones», subrayó.

Respecto a la lectura en clave nacional de los comicios, López sostuvo que «esa lectura es tomar por poco inteligentes a los gallegos y a las gallegas, porque efectivamente no votaban a Puigdemont ni nada sobre Puigdemont, votaban sobre lo que querían para Galicia».

«No flagelaciones»

Sobre el análisis del resultado cosechado en Galicia, afirmo que «lo que no vas a encontrar en el Partido Socialista son flagelaciones, autocríticas sí pero no flagelaciones, porque lo que tenemos que hacer es recuperarnos cuanto antes para ponernos a trabajar para cambiar lo que ha sucedido».

«Hemos tenido cinco candidatos en cinco elecciones, esto no ayuda», y «de alguna manera la ciudadanía ha interpretado que el cambio vendría liderado por el BNG, cosa que no ha ayudado y que nosotros teníamos que haber estado ahí para ser los líderes de ese cambio».