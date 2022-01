Pepe Álvarez (UGT) aparca las críticas al Gobierno tras el pacto por la reforma laboral

UGT ha aparcado las críticas al Gobierno de Pedro Sánchez tras haber alcanzado un pacto por la reforma laboral. Tras nueve meses de intensas negociaciones y de haber alcanzado sus objetivos, el sindicato no está por la labor de posicionarse en contra del Ejecutivo. Así lo ha mostrado su secretario general, Pepe Álvarez, al defender que las altas y bajas médicas por coronavirus se puedan dar de forma automática a los siete días de dar positivo sin necesidad de que un médico analice a los enfermos antes de volver al trabajo.

“Si lo dice el ministerio parece que es razonable que se pueda hacer”, ha asegurado el representante de los trabajadores este jueves en una entrevista en RNE, a la vez que ha defendido que hay regiones que ya han aplicado este sistema -como Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia- y, en su opinión, funciona.

“Si en una comunidad se soluciona tampoco termino de entender muy bien por qué en otras no. Creo que enredar permanentemente entre competencias en un Estado en el que las competencias están descentralizadas no nos lleva a ningún sitio”, ha aseverado.

La necesidad de agilizar estas tareas burocráticas tiene su origen en el colapso en los centros de salud. Los médicos de familia no dan a basto y las autoridades buscan la forma de eliminar el atasco que ha provocado el aluvión de contagios de las últimas semanas con la variante Ómicron.

En Cataluña, la secretaria general del Departamento de Salud, Meritxell Masó, explicó que esta medida era “excepcional y temporal” y solo para personas enfermas de covid. Pero todas las personas no pasan igual la enfermedad.

Otra de las reivindicaciones de algunas patronales es que sean las mutuas las que colaboren para descongestionar los servicios médicos y se encarguen de supervisar las altas y las bajas médicas. Una de ellas es CEOE Aragón, pero el Gobierno de Javier Lambán ha apuntado que este sistema es de competencia nacional y está regulado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Desde el punto de vista de Álvarez, “si los abogados del estado han dicho que se pueda hacer no veo por que no se va a poder hacer”, ha reiterado. No obstante, ha aclarado que lo que tienen que hacer las consejerías de Salud de las comunidades es trabajar y buscar sistemas para que no se colapsen los servicios de salud.

“Esto no se hace solo con la baja y el alta automática, fundamentalmente se hace teniendo más medios. Con pandemia o sin pandemia hay un problema de recursos muy serio desde el punto de vista de la sanidad de nuestro país”, ha señalado.

Álvarez: “No hay margen para modificar la reforma laboral en el Congreso”

En cuanto a la posibilidad de que los grupos parlamentarios quieran modificar la reforma laboral antes de aprobarla en el Congreso de los Diputados, el secretario general de UGT se ha posicionado en contra y ha asegurado que “no hay margen” para ello.

“Se debería aprobar como está. Encuentro un poco difícil de justificar que después de días, de semanas, de meses, incluso algunos días con sesiones de mañana y tarde hablando de un tema que con todos los respetos, tenemos más conocimiento, que ahora el congreso de los diputados la cambie. No me parece razonable”, ha asegurado.

En este sentido ha lanzado un mensaje para todos los grupos parlamentarios, independientemente de si son socios del Gobierno o no, ya que, en su opinión, “es difícil para una formación política rechazar este acuerdo en el que están representados los trabajadores y los empresarios“, ha concluido.