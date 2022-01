La vuelta a clases empieza con hasta un 6% de bajas laborales por la Covid-19

A pesar de que tanto el Gobierno, como las autonomías y la comunidad educativa en su conjunto, señalaron que los colegios y las universidades estarían preparadas para afrontar el regreso en pleno auge de contagios de la sexta ola, lo cierto es que la avalancha de contagios de la variante Ómicron ha provocado que la vuelta a clases este lunes, tras la vacaciones de navidad, empiece con el temor a que se disparen las bajas laborales, especialmente de los profesores.

Aunque, de momento, no hay datos oficiales, desde la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras han estimado que entre el 4 y el 6 % del personal de los centros educativos no ha podido incorporarse a las aulas como consecuencia del aluvión de contagios por el coronavirus.

El secretario general de la federación, Paco García, ha concretado que este número de bajas extra implica la contratación inmediata de “más de 37.000 profesionales”. Es por ello, que ha pedido agilizar las sustituciones para que los centros escolares puedan asumir con garantías este trimestre.

A pesar de que se desconoce aún la cifra exacta del porcentaje de bajas de profesores en el país, se prevé que la incidencia en la docencia y el resto de personal de los centros se incremente en los próximos días, según ha señalado CCOO, al no haberse tomado las medidas que el sindicato pide de aumento de plantilla, bajada de ratios, incremento de la distancia interpersonal y protocolos adecuados en la vuelta a las aulas.

“No se han tomado las medidas oportunas en la Conferencia Sectorial de Educación y las administraciones educativas están actuando en general como si nada pasara. En los próximos días la incidencia entre el personal de los centros y el alumnado puede incrementarse de manera muy significativa al no haber reducido las ratios en las aulas y, por tanto, no poder mantenerse las distancias adecuadas”, han remarcado desde la federación.

Para Comisiones Obras, la falta de previsión y la improvisación ha vuelto ser la protagonista de la actuación por parte del Gobierno. Asimismo, el sindicato ha avisado que se han relajado los criterios de confinamiento de grupos por casos y las cuarentenas sin acompañarlo de “protocolos adecuados que incluyan realización de pruebas y seguimiento del resto de alumnado y profesorado”.

Un 8% de bajas de profesores en la pública

Por otro lado, la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos (Fedadi), estima que el porcentaje de bajas de profesores en los institutos públicos se ha situado este lunes en torno al 8%, y el de los alumnos entre el 10 y 15%, en el primer día de clase.

La federación ha adelantado este mismo lunes la entrada para conocer las bajas confirmadas y poder actuar con rapidez. De acuerdo con sus estimaciones, el porcentaje de ausencias oscila entre el 7 y el 8% y en algún “caso muy excepcional” se ha llegado al 25 %, pero en general “no hemos llegado al 10 % ni tampoco al 20 % de la plantilla con positivos, que es lo que esperábamos”, recalca el presidente de Fedadi, Toni González.