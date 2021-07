Aragonès ataca al Tribunal de Cuentas por cuestionar los avales de la Generalitat

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha aprovechado su comparecencia sobre la situación política a petición propia para defender el fondo de 5,4 millones de euros que el Govern ha aprobado mediante decreto-ley para dar cobertura económica a los 34 trabajadores y altos cargos: “Cualquier servidor público tiene derecho a ser defendido“.

El mandatario catalán ha lamentado que los encausados tengan “que responder a unas fianzas indecentes para encontrar una respuesta adecuada para el Tribunal de Cuentas”. Aragonès también ha acusado al Tribunal de Cuentas de asumir el papel de Tribunal Constitucional: “Pasa a decidir sobre qué es y no es competencia de la Generalitat”.

El líder del Ejecutivo ha recordado que Cataluña “siempre ha hecho política exterior”, y ha asegurado que se trata de un nuevo escenario de persecución independentista: “En el extranjero podemos hablar de todo menos de la independencia”. El presidente ha cerrado filas con los encausados: “Cumplieron con el ejercicio de su cargo”.

Un referendum “inclusivo”

En su intervención, también ha salido a apuntalar el referéndum de autodeterminación que la Generalitat llevará a la mesa de diálogo, al considerarlo como la solución más “inclusiva”. “Los que defendemos la independencia podemos ganar, pero se tiene que estar dispuesto a perder”.

Ha comparado la convocatoria de un referéndum con el de unas elecciones, donde los ciudadanos escogen la opción política que mejor les representa. Además, ha asegurado que abrirá un diálogo con todas las fuerzas políticas apoyándose en la mayoría independentista para defender esta consulta, abierta a que otros actores –como los Comuns– puedan sumarse.

Los indultos, “un paso importante”

El líder independentista ha vuelto a insistir en que el indulto es un “primer paso” para reencauzar la situación en Cataluña, aunque ha reconocido los beneficios. Pero ha insistido en que la Generalitat tiene que dar “cumplimiento” con el Consejo de Europa, que ha defendido que esto se traduce en parar “la causa general contra el independentismo”.

“Los indultos tienen que ser un paso importante que tienen que dar crédito a resolver el conflicto. Se reconoce que las condenas fueron injustas y esto ayuda a impulsar la vía democrática, y pueden ayudar a que haya una negociación más equilibrada”, ha asegurado Aragonès en su intervención.

También ha recordado que los indultos no solucionan la situación de Carles Puigdemont y los demás políticos independentistas huidos, a los que los indultos no se les aplica al no haber sido condenados por un tribunal español y sobre los que pesan órdenes de detención en España y euroórdenes en el Viejo Continente.

Illa exige que se convoque una mesa de partidos

Salvador Illa le ha reprendido por hacer una intervención de “portavoz de grupo político”: “Me ha decepcionado, usted se tiene que dirigir a todo el país”. Le ha recordado que cuando fue presidente interino tras la suspensión de Torra intentó suspender las elecciones previstas para el pasado 14 de febrero.

Además, el Jefe de la Oposición en la Cámara catalana ha recordado lo sucedido en el Parlament los días 6 y 7 de septiembre de 2017, cuando la mayoría independentista aprobó las leyes de desconexión que daban cobertura al referéndum ilegal: “Se vulneró el estado de derecho y por eso se tuvo que actuar”.

El socialista ha instado a Pere Aragonès a que si quiere abrir un “nuevo tiempo político”, siempre con el “respeto al estado de derecho como límite”, tiene que convocar una mesa de partidos que fije aquellos aspectos que sí que generan consenso en la mesa de diálogo. Illa ha retado al president a convocar la mesa de partidos, tal y como hizo su antecesor en 2018.