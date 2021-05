Podemos adelanta Vistalegre IV al 13 de junio

Podemos tiene prisa en elegir un nuevo líder tras la marcha de Pablo Iglesias. La dirección del partido ha adelantado la reunión de su máximo órgano entre congresos al 13 de junio para procurar que la sucesora sea Ione Belarra, quien sustituyó también al ex secretario general en el Gobierno ocupando su cartera de Derechos Sociales.

El Consejo de Coordinación en funciones ha aprobado esta mañana el calendario de la cuarta Asamblea Ciudadana, cuyas votaciones está previsto que se celebren entre los días 6 y 12 de junio, para concluir el día 13, según ha informado la Ejecutiva del partido este viernes. Así, Vistalaegre IV se convoca de forma extraordinaria y menos de un año después de la celebración de la Tercera Asamblea.

Al contrario que cuando se enfrentaron Iglesias e Íñigo Errejón, se prevé que la asamblea se desarrolle de forma tranquila y sea Belarra quien aglutine la mayoría de apoyos para ser la secretaria general. Esta ha sido la principal apuesta de Iglesias que, aunque tras anunciar su marcha habló de dejar el partido en las manos de Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo no es militante de la formación morada sino del PCE, por lo que si no lleva seis meses en la militancia no puede optar a este puesto.

La idea del partido es continuar con la llamada bicefalia: Belarra dirigiendo Podemos y Díaz desde el Gobierno y como cabeza de cartel. Tras siete años ejerciendo un hiperliderazgo Iglesias apuesta ahora por que sean dos mujeres las que estén al frente de la formación y del Gobierno, en la parte que corresponde a Unidas Podemos. “Hay que feminizar los liderazgos y el futuro tiene nombre de mujer”, han señalado desde la dirección a Economía Digital.

Lo cierto es que en la reunión del pasado miércoles, la dirección de Podemos dio órdenes claras: adelantar Vistalegre IV para antes del verano ante la debilidad del partido sin su líder y la posible aparición de otros liderazgos fuertes que pudieran aparecer para eclipsar o derrotar al ‘Pablismo’.

Los mismos de siempre pretenden que todo quede en casa y confían en la fortaleza de Belarra para llevar las riendas del partido y mantener así sus puestos en la cúpula de la formación. Belarra, amiga de Irene Montero, ascendió gracias a ésta a puestos determinantes hasta que el propio Iglesias se la llevó a Moncloa.

